Pablo Hasel: "Prefiero salir más tarde de la cárcel, pero sin haberles dado lo que quieren" [CAT]

"Renuncio al arrepentimiento y a la colaboración que me exigen para acceder a ellos. Todo preso político que no reniegue de la lucha por la que fue represaliado no obtiene beneficios penitenciarios. Sin probada domesticación y el compromiso explícito de no volver, no hay “premio”. Se ha demostrado durante la historia –como con los líderes del proceso colaboracionistas– que la rendición detiene luchas, pero que, por el contrario, la firmeza consecuente las impulsa. Estoy orgulloso de ser revolucionario y no pienso legitimar la represión..."