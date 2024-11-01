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Pablo Hasel: "Prefiero salir más tarde de la cárcel, pero sin haberles dado lo que quieren" [CAT]

Pablo Hasel: "Prefiero salir más tarde de la cárcel, pero sin haberles dado lo que quieren" [CAT]

"Renuncio al arrepentimiento y a la colaboración que me exigen para acceder a ellos. Todo preso político que no reniegue de la lucha por la que fue represaliado no obtiene beneficios penitenciarios. Sin probada domesticación y el compromiso explícito de no volver, no hay “premio”. Se ha demostrado durante la historia –como con los líderes del proceso colaboracionistas– que la rendición detiene luchas, pero que, por el contrario, la firmeza consecuente las impulsa. Estoy orgulloso de ser revolucionario y no pienso legitimar la represión..."

| etiquetas: represión , libertad de expresión , música , cultura , rap , hasel
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6 comentarios
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antesdarle #2 antesdarle
"deben arrepentirse" Sonará triste pero creo que esas personas a las que te refieres ya se han olvidado hasta de tu existencia.
1 K 25
#4 AlexGuevara *
Vergüenza de Reino de España por tener entre rejas a un cantante que ha dicho lo que todo el mundo sabe. Libertad Pablo Hasel !
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YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo *
"... condenando esa lucha. Sería traicionar la causa colectiva y traicionarme a mí mismo, a mi conciencia. Prefiero salir mucho más tarde de la cárcel, pero con la cabeza alta, sin haberles dado lo que quieren. ¿De qué me serviría haber salido antes si después no podría aguantar la mirada frente al espejo? Sólo ellos deben arrepentirse de tanta opresión, de las políticas codiciosas y criminales que destrozan la vida de millones de personas. Los presos políticos debemos ser liberados por la lucha solidaria, por la amnistía total. No por una claudicación individualista que no representa ninguna liberación verdadera..." versión traducida al español: ppcc.lahaine.org/pablo-hasel-llprefiero-salir-mas-tarde-de
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correcorrecorre #3 correcorrecorre
Me juego una bolsa de Cheetos a que este zagal vuelve a la trena antes del primer año de estar en libertad.
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Elbaronrojo #5 Elbaronrojo
#3 Ya verás en cuanto vea cuanto cuesta alquilar y que ahí no le cobran nada. :troll:
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Golan_Trevize #6 Golan_Trevize
#3 Probablemente así sea, viendo el historial de antecedentes del susodicho:

- En mayo de 2014 fue nuevamente detenido por un presunto ataque violento el Día de San Jorge (Diada de Sant Jordi), junto a una quincena de personas, a un puesto de la asociación cultural Lleida identitària
- En diciembre de 2014 publicó junto con otro rapero el video Menti-ros con frases amenazantes contra el alcalde de Lérida, por lo que - - En febrero de 2017 fue juzgado como autor de un delito de amenazas.
En…   » ver todo el comentario
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menéame