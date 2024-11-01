Pablo Hasel: "Prefiero salir más tarde de la cárcel, pero sin haberles dado lo que quieren" [CAT]

"Renuncio al arrepentimiento y a la colaboración que me exigen para acceder a ellos. Todo preso político que no reniegue de la lucha por la que fue represaliado no obtiene beneficios penitenciarios. Sin probada domesticación y el compromiso explícito de no volver, no hay “premio”. Se ha demostrado durante la historia –como con los líderes del proceso colaboracionistas– que la rendición detiene luchas, pero que, por el contrario, la firmeza consecuente las impulsa. Estoy orgulloso de ser revolucionario y no pienso legitimar la represión..."
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- En mayo de 2014 fue nuevamente detenido por un presunto ataque violento el Día de San Jorge (Diada de Sant Jordi), junto a una quincena de personas, a un puesto de la asociación cultural Lleida identitària
- En diciembre de 2014 publicó junto con otro rapero el video Menti-ros con frases amenazantes contra el alcalde de Lérida, por lo que - - En febrero de 2017 fue juzgado como autor de un delito de amenazas.
En… » ver todo el comentario