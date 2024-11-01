P. Duchement, profesor experto en acoso escolar: "Pedimos mucho a los docentes, pero que sepan gestionar el acoso es necesario"

Este docente y perito judicial informático ofrece en 'Te espero a la salida' un manual práctico para que las familias sepan cómo afrontar un caso de acoso, sean víctimas o agresoras; “Acoso hay en todos los centros: si tengo que elegir entre un colegio con 20 protocolos abiertos y otro con ninguno matriculo a mi hijo en el de 20”.