P. Duchement, profesor experto en acoso escolar: "Pedimos mucho a los docentes, pero que sepan gestionar el acoso es necesario"

Este docente y perito judicial informático ofrece en 'Te espero a la salida' un manual práctico para que las familias sepan cómo afrontar un caso de acoso, sean víctimas o agresoras; “Acoso hay en todos los centros: si tengo que elegir entre un colegio con 20 protocolos abiertos y otro con ninguno matriculo a mi hijo en el de 20”.
Los profesores deben estar atentos y denunciarlo, pero debe ser la fiscalia quien lo lleve.
El profesor no es una autoridad para tomar medidas, y al final el tiempo pasa y pasa y el problema se hace mas grande.
Si con la primera denuncia el menor acosador y sus padres tuviesen que ir al juzgado a declarar ya te digo que los padres se lo tomarian mucho mas en serio y los chavales se darian cuenta que eso de acosar a alguien no es una broma y que les puede salir muy caro.
Y si tiene problema de que le pagan poco que mueva el culo como hacemos los demás.
Esto es algo que o te apasiona o eres carne de baja por depresión.
Después de dejarte la piel tienes que ver como cada vez hay menos personal, menos inversión en atención a la diversidad, edificios en condiciones lamentables, funciones que no tienen nada que ver con la docencia, burocracia, burocracia, burocracia y un largo etcétera.
Pues como te impliques, solo quieres plantarle fuego a algo y al final se te va la salud peleando.
Eso no hay vocación que lo compense.
¿Tiene sentido que un profesor sea responsable de lo que pueda pasar en un patio en una zona donde no hay nadie vigilando? o ¿de los 5 minutos que pasan desde que se va un profesor de clase hasta que llega el siguiente?...
Estoy de acuerdo en que no pueden mirar para otro lado, y que estan obligados a denunciar todo lo que vean, pero sigo opinando que quien deberia hacerse cargo de estas investigaciones es la fiscalia de menores.
Hay veces que detectamos el acoso, sobre todo cuando el acosador es impulsivo, pero por lo general, el acosador se guarda bien de que lo detecten.
Un consejo a los padres, si el centro se lava las manos: denuncia en el juzgado como hizo una madre de un alumno mío el curso pasado; se ponen las pilas rápido.
Luego otra madre se encaró con los padres de la acosadora de su hija y les hizo pagarle el estuche y todo el material que la otra le había tirado al váter: ahí ya sí que se implicaron.
en esto se tendría que gastar el dinero que gasta la dministyarción en publicidad. Hay que cambiar esa percepción en la población
Y pretenden que lo seamos todo
#4. No, los profesores también tienen que poner todo de su parte. Es un trabajo en conjunto, por supuesto también de los propios padres, de los responsables del centro escolar (y por extensión de los profesores), y de las autoridades competentes, no solo de una parte.
Con el tema del "acoso escolar" nadie debe permitirse echar balones fuera.
Yo soy profe y estoy más cabreada que nadie en el mundo con la situación que tenemos en los colegios, pero lo que dice #3 no tiene pies ni cabeza.
¿Qué tendrán que ver las excursiones, que no son ninguna obligación, con asumir tus responsabilidades en la prevención o intervención ante el bullying?
Estoy convencido que el 90% de los casos de bulling se terminan si al chaval maltratados le aparece un dia en su casa un par de policias queriendo hablar con sus padres.