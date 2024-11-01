Ozempic se convierte en el fármaco de mayor impacto en el sistema público

El gasto farmacéutico con cargo al SNS a través de recetas se elevó hasta 13.865 millones en 2024. Ozempic se disparó un 36,2 % hasta los 409 millones, lo que le convierte en el medicamento de mayor impacto para el sistema público.El paracetamol fue el principio más consumido, 60,3 millones de envases. El sistema público sufraga ya 22.557 presentaciones de medicamentos, el 68,4 % del total de autorizados en España; de ellos, el 57,6 % genéricos que representan el 47,4 % del total de los envases de medicamentos facturados y un 24,5 % del gasto.