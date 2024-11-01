Ozempic se convierte en el fármaco de mayor impacto en el sistema público

El gasto farmacéutico con cargo al SNS a través de recetas se elevó hasta 13.865 millones en 2024. Ozempic se disparó un 36,2 % hasta los 409 millones, lo que le convierte en el medicamento de mayor impacto para el sistema público.El paracetamol fue el principio más consumido, 60,3 millones de envases. El sistema público sufraga ya 22.557 presentaciones de medicamentos, el 68,4 % del total de autorizados en España; de ellos, el 57,6 % genéricos que representan el 47,4 % del total de los envases de medicamentos facturados y un 24,5 % del gasto.
| etiquetas: ozempic , paracetamol , fármacos , farmacéutico , medicamentos , sns
Usando los dos que menciona en la noticia... los beneficios de recetar paracetamol son bastante limitados para el SNS ya que solo mejoran marginalmente los sintomas de ciertas enfermedades. Los potenciales beneficios de Ozempic (a confirmar!) podrian ser enormes si ayudan a combatir situaciones de obesidad morbida que podrian resultar en enormes desembolsos para el SNS al tratar todas las enfermedades derivadas de esa obesidad. Ojo. Tambien hay que tener en cuenta los posibles gastos generados por efectos secundarios.
Pero aun asi... mirar el gasto en valor nominal no aporta nada.
En cuanto a la ia habra que ver resultados, por de pronto alpha fold ha hecho su trabajo. solo con eso los avances se iran viendo. Pero esperar que todo se solucione de golpe es pedir demasiado creo yo.
Eso si la propaganda es mala en vez de anunciar avances reales se vende humo muchas veces y se financias sueños irreales.
