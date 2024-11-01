Los otros cuatro Gordos de Navidad "fake" que acabaron en penas de cárcel de 22 años o premiados que murieron sin cobrar

La estadística no miente. En los últimos 74 años se han producido cuatro grandes estafas con el Gordo de la Lotería de Navidad, cinco si se tiene en cuenta el drama que desde este 22 de diciembre enfrenta a los vecinos de Villamanín (León). Todas ellas, eso sí, ocasionadas por la venta de participaciones. La probabilidad de que un décimo esté premiado con el Gordo es del 0,001%, es decir, de una entre 100.000. Si en 74 años ha habido cinco fraudes, cuántos habrán quedado encubiertos por la mala (en este caso buena) suerte de los estafadores.