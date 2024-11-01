edición general
Otro varapalo para Toni Cantó en la televisión valenciana: nueva caída en audiencias con su segundo programa

'El Debat D'À Punt' perdió nueve décimas en su media en su nueva entrega a pesar del drástico recorte en su duración. El fracaso en audiencias del nuevo programa de Toni Cantó sigue ampliándose con los datos de su segunda entrega. A pesar de que mantuvo la misma duración tras publicarse una programación cuya hora de finalización se situaba entorno a las 23:55 horas, El Debat d'À Punt perdió casi un punto de share y 6.000 espectadores de media respecto a su estreno el pasado 5 de diciembre, firmando un 1,5% de cuota de pantalla y 13.000 televide

