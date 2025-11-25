Otro ataque de lobo en la zona rural de Oviedo: cuatro ejemplares dejan una oveja muerta y dos heridas en Brañes

Los lobos han vuelto a atacar en la zona rural de Oviedo. Cuatro ejemplares acabaron con la vida de una oveja y dejaron heridas a otras dos en Brañes, un pequeño pueblo a 10 kilómetros de la capital del Principado. "Me despertaron los perros a las tres y media de la madrugada", dijo Jorge Fernández, propietario de los animales atacados y vecino de este pueblo del municipio ovetense.
De todos modos el karma está paga gastarlo.
Sobretodo porque lo saben apoyados en la barra del bar y con el palillo en la boca.
Si es que pareces nuevo en MNM....
Quizá necesite más perros?
no todos los perros son igual de listos
los mastines no se entrenan, o aprenden solos o fesoriazo y al río
y si aprenden demasiado, siempre viene algún tonto, a correr en medio del ganado y lo muerden
Aún algún espabilao me dice que es mentira, que es sensacionalista, que los ganaderos se lo inventan, etc...
por mucho que me tambéis las noticias, no dejarán de ser verdad, y de salir nuevos problemas
A ver si va a ser verdad que la gente de campo es dura de mollera y da igual las veces que se lo repitas.
Toda una vida con lobos y no ha habido problemas.
Es crear las ayudas y se incrementan los ataques. A ver si es que es más cómodo cobrar paguitas que vigilar el ganado y no ir de caza.
Pero como los ovnis o las meigas.
ahora en asturias, ya no se piden subvenciones para comprar tractores o para aumentar el número de ganado, se piden para construir naves