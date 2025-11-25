edición general
Otro ataque de lobo en la zona rural de Oviedo: cuatro ejemplares dejan una oveja muerta y dos heridas en Brañes

Los lobos han vuelto a atacar en la zona rural de Oviedo. Cuatro ejemplares acabaron con la vida de una oveja y dejaron heridas a otras dos en Brañes, un pequeño pueblo a 10 kilómetros de la capital del Principado. "Me despertaron los perros a las tres y media de la madrugada", dijo Jorge Fernández, propietario de los animales atacados y vecino de este pueblo del municipio ovetense.

ElPerroDeLosCinco #1 ElPerroDeLosCinco
#0 A ver si te da tiempo a añadir la palabra "oveja". Donde tú creas que encaja mejor.
#3 Astur_
#3 Astur_
#1 no entiendo?
0 K 10
cenutrios_unidos #4 cenutrios_unidos
#3 Ya te lo he modificado. Que parece que han matado a personas en vez de ovejas.
0 K 13
ElPerroDeLosCinco #7 ElPerroDeLosCinco
#3 #4 Ahora está duplicado y pone "dejan una muerta a una oveja muerta". :-)
0 K 10
#8 Astur_
#4 pues yo también lo modifique, a saber...
0 K 10
cenutrios_unidos #9 cenutrios_unidos
#8 Bueno así no hay confusión queda claro que son ovejas. Ya no toco más.
0 K 13
#10 Astur_
#9 por que es sensacionalista la noticia? me jode el karma eso?
0 K 10
cenutrios_unidos #14 cenutrios_unidos
#10 Yo no he votado. Así que no sabría decirte.

De todos modos el karma está paga gastarlo.
0 K 13
#15 Astur_
#14 pero se acaba...
0 K 10
cenutrios_unidos #16 cenutrios_unidos
#15 Compras una cuenta Premium y apañado.
0 K 13
Atusateelpelo #17 Atusateelpelo
#10 Es sensacionalista porque los meneantes de ciudad saben mucho mas que los meneantes de la España vaciada.

Sobretodo porque lo saben apoyados en la barra del bar y con el palillo en la boca.

Si es que pareces nuevo en MNM....
1 K 27
XtrMnIO #5 XtrMnIO
"se encontró con cuatro lobos al lado de su casa que estaban atacando a sus cinco ovejas. "Acabaron escapando, pero los perros no se atrevían a acercarse porque eran muchos"

Quizá necesite más perros?
0 K 12
#11 Astur_
#5 los lobos son más listos que los perros
1 K 22
XtrMnIO #19 XtrMnIO
#11 Los perros son igual de listos que los lobos, ya que son la misma especie, pero si un perro está entrenado para defender el ganado, eso no pasa, pero otra cosa es tener un perro como compañia o para cazar.
0 K 12
#20 Astur_ *
#19 no te van a gustar mis palabras pero:
no todos los perros son igual de listos
los mastines no se entrenan, o aprenden solos o fesoriazo y al río
y si aprenden demasiado, siempre viene algún tonto, a correr en medio del ganado y lo muerden
0 K 10
ummon #6 ummon
Pues que a los perros que tiene le añada dos mastines y listo
0 K 11
#2 Astur_
que yo contase, 8 ataques del lobo a los alrededores de Oviedo, más los que no denunciarían...
Aún algún espabilao me dice que es mentira, que es sensacionalista, que los ganaderos se lo inventan, etc...
por mucho que me tambéis las noticias, no dejarán de ser verdad, y de salir nuevos problemas
0 K 10
#12 Almirantecaraculo
#2 sigues mirando el dedo. Para que cojones iba a bajar un lobo cerca de una población, donde puede haber mastines o escopetas, cuando tiene comida en cotas más altas?
A ver si va a ser verdad que la gente de campo es dura de mollera y da igual las veces que se lo repitas.
Toda una vida con lobos y no ha habido problemas.
Es crear las ayudas y se incrementan los ataques. A ver si es que es más cómodo cobrar paguitas que vigilar el ganado y no ir de caza.
Pero como los ovnis o las meigas.
1 K 11
#13 Astur_
#12 quizás los ganaderos espabilaron, y los lobos están bajando a las ciudades
ahora en asturias, ya no se piden subvenciones para comprar tractores o para aumentar el número de ganado, se piden para construir naves
0 K 10
Atusateelpelo #18 Atusateelpelo
#12 A ver si va a ser que la gente de ciudad es dura de mollera y pretenden saber mas que la gente del campo sobre el campo....
1 K 27

