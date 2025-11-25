Otro ataque de lobo en la zona rural de Oviedo: cuatro ejemplares dejan una oveja muerta y dos heridas en Brañes

Los lobos han vuelto a atacar en la zona rural de Oviedo. Cuatro ejemplares acabaron con la vida de una oveja y dejaron heridas a otras dos en Brañes, un pequeño pueblo a 10 kilómetros de la capital del Principado. "Me despertaron los perros a las tres y media de la madrugada", dijo Jorge Fernández, propietario de los animales atacados y vecino de este pueblo del municipio ovetense.