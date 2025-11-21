edición general
168 meneos
1532 clics
Otro 20-N para la historia

Otro 20-N para la historia  

La viñeta de Ortifus para Levante EMV del día 21 de noviembre de 2025.

| etiquetas: otro , 20-n , historia , sentencia , jueces , supremo , viñeta
67 101 6 K 316 cultura
19 comentarios
67 101 6 K 316 cultura
Comentarios destacados:      
#12 guillersk
24 horas de lloros y lo que queda
3 K 32
vicus. #1 vicus.
La historia de la modelica transición que nunca fué. De hecho está, todo sigue igual TOP, ahora TS.
2 K 32
oceanon3d #2 oceanon3d *
#1 Menuda colgada de Marchena, y su famosa sala segunda de la puerta de atas al pleno, a modo de despedida al borde de la jubilación todos ellos (menos Lasmela que es un reemplazo mas radical) hacen un "para lo que me queda en el convento me cago dentro".

Y aun falta la sentencia ...el juicio de la década y no han tenido ni la decencia de espera una semana ... que promete mas indignación con los rebuscados argumentos de leguleyo de tres al cuarto que va a incorporar ... eso si no ponen "por mis huevos" a secas y ya esta.
4 K 50
Battlestar #19 Battlestar
Por qué debería creer que la opinión de los conservadores es más política y parcial que la de los dos progresistas?
O dicho al revés por qué tendría que creer que la opinión de los dos progresistas es mas justa/imparcial que las de los conservadores?
Al final todos barriendo para casa.

Si la proporción fuera distinta y los votos en la misma dirección pero opuesta seria más justa o más parcial o igual?

Si queremos despolitizar la justicia, despolitizarla de verdad, no sustituir una por otra, quizá lo que tendríamos que hacer es no poner ahí a nadie de ningún perfil concreto ni conservador ni progresista?
1 K 22
AlienRoja #18 AlienRoja
Esta también me gusta...  media
2 K 15
JOFRE #15 JOFRE *
Cuando Marchena y cia hacían esto mismo a los líderes independentistas bien calladitos estabais eh
0 K 9
Asimismov #4 Asimismov *
El primer condenado por la Gürtel fue el juez Garzón.
El primer condenado en el caso del Churri de Ayuso, es, oh sorpresa, el Fiscal General del Estado.

#3, #_3 ni una hora en MNM.
Al ignore de cabeza.
8 K 78
MiguelDeUnamano #8 MiguelDeUnamano
#4 Es el multibaneado de siempre, en nada tendrás que actualizar la lista de ignorados con sus nuevas cuentas.
2 K 36
Asimismov #9 Asimismov *
#8 durante años solo he tenido ignorado a @tdwho, pero desde la salida de Varzavski lo liberé y he acumulado más de 30 y toda la plantilla del Realmadriz.
1 K 27
tommyx #16 tommyx
#9 los payasos justicieros xD
0 K 8
#17 Lugolo
#4 acuérdate también de que el primer condenado en el caso Blesa fue el juez Elpidio Silva. Se han cargado a casi todos los que han ido a por peces gordos del PP, o a enemigos políticos. Son una mafia perversa.
1 K 18
JuanCarVen #5 JuanCarVen
#3 Tras colonizar el TS reconocido por ellos mismos hay que ser muy fanático para suponer que fue por amor a la separación de poderes. Lo que tomas es fuerte para alucinar así.
1 K 24
#11 alamajar
#6 el cumunismoooooooo
0 K 10
JuanCarVen #13 JuanCarVen
#6 Yo cuando mi Tribunal Spremo, y no es la primera vez, se comporta como el de Venezuela me preocupa. Las mismas formas los mismos patrones de comportamiento. Ignorar hechos.
Pero una persona que solo usa la cabeza para embestir como tú, que no da más de si no espero que lo comprenda.
0 K 15
#10 Rigal01
#3 qué separación de poderes puede haber cuando para llegar a ser juez necesitas pagar instructores privados y estar años mantenido por tu familia mientras opositas con la posibilidad de no llegar a nada?
0 K 6
#14 gershwin
#3 En España no hay separación de poderes
1 K 19

menéame