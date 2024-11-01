Oscars 2026. Dónde ver en streaming 'Una batalla tras otra', 'Los pecadores', 'Las guerreras K-pop' y todas las películas ganadoras

Como ya se venía adelantando, 'Una batalla tras otra' y Paul Thomas Anderson han sido los ganadores más sonados de la noche. Y si la tenemos pendiente junto con el resto de premiados en los Oscars 2026, aquí os dejamos a las vencedoras que ya podemos ver en streaming.
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Luego busca una lista de servidores actualizada e introduce uno manualmente. Si la lista está realmente actualizada, en cuanto te conectes a ese servidor toda la lista se actualizará instantaneamente.
Vigila en la conexión que te den una ID ALTA.
Yankis desnortaos haciendo ver que no están tan desubicaos pero no se enteran de la misa la media.
Ese trasfondo de revolución es caos y meme. Desenfreno, drogas y sexo como último fin frente a el orden establecido está bien, es una puta mierda.
El retrato del feminismo de señora zorrona que es más importante ella que nadie más en el mundo es ridículo.
Y el nota ya estaba inventado no hace falta hacer una copia pocha.
Dicho lo cual Sinners está muy guay. Hay una escena en plano secuencia que es puto oro, lo pienso y me respingo.
La peñicula se deja ver, sin más. Pero de ahí a Óscar, buf.
Si este chico se ha llevado el Óscar a mejor actor, Edward Norton en American History X, ¿que merecería?