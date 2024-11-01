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Oscars 2026. Dónde ver en streaming 'Una batalla tras otra', 'Los pecadores', 'Las guerreras K-pop' y todas las películas ganadoras

Oscars 2026. Dónde ver en streaming 'Una batalla tras otra', 'Los pecadores', 'Las guerreras K-pop' y todas las películas ganadoras

Como ya se venía adelantando, 'Una batalla tras otra' y Paul Thomas Anderson han sido los ganadores más sonados de la noche. Y si la tenemos pendiente junto con el resto de premiados en los Oscars 2026, aquí os dejamos a las vencedoras que ya podemos ver en streaming.

| etiquetas: oscar , cine , película , streaming
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9 comentarios
4 0 0 K 34 cultura
javibaz #1 javibaz
Mucho mejor en el emule
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makinavaja #5 makinavaja
#1 ...o en torrent... :-D :-D
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RamonMercader #8 RamonMercader
#1 intente, fruto de la desesperación por no encontrar una serie para mi hijo, volver al emule. No fue capaz de conectar. Entiendo que debo buscarme yo algún servidor para que conecte por primera vez y sincronice pero no fui capaz.
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Nube_Gris #9 Nube_Gris
#8 Cambia en la configuración el pinganillo para que en cuanto se conecte al primer servidor actualice la lista de servidores.
Luego busca una lista de servidores actualizada e introduce uno manualmente. Si la lista está realmente actualizada, en cuanto te conectes a ese servidor toda la lista se actualizará instantaneamente.
Vigila en la conexión que te den una ID ALTA.
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Dakaira #4 Dakaira
Ayer vi una batalla tres otra... Menudo mierdón!

Yankis desnortaos haciendo ver que no están tan desubicaos pero no se enteran de la misa la media.

Ese trasfondo de revolución es caos y meme. Desenfreno, drogas y sexo como último fin frente a el orden establecido está bien, es una puta mierda.

El retrato del feminismo de señora zorrona que es más importante ella que nadie más en el mundo es ridículo.

Y el nota ya estaba inventado no hace falta hacer una copia pocha.

Dicho lo cual Sinners está muy guay. Hay una escena en plano secuencia que es puto oro, lo pienso y me respingo.
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#3 Pitchford
Llevo dos semanas tratando de terminar de ver a trozos "Los pecadores".. Bufff..
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#6 k-loc
#3 Que tuviera 16 nominaciones es un claro síntoma del nivel cinematográfico que hay. Menos mal que hay excepciones, cada vez menos.
La peñicula se deja ver, sin más. Pero de ahí a Óscar, buf.

Si este chico se ha llevado el Óscar a mejor actor, Edward Norton en American History X, ¿que merecería?
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CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
no gracias yankee el mundo es muy grande para que solo veamos lo que dicen los anglos. :popcorn:
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#7 rbrn
Hostia, Sinners, ¿de verdad tenía todas esas nominaciones? ¿Y se ha llevado 4? Joooooder, no sé, es entretenida para pasar el rato, pero es una peli, en general, mala. Muchísimo mejor Weapons la verdad.
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menéame