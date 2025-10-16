edición general
Óscar Puente destapa la mentira de Grok y la IA reconoce el error: “No me ha bloqueado”

Todo comenzó debido a una mentira creada por la herramienta de la red social, que aseguraba que el político le había bloqueado por llevarle la contraria con una información, y que pseudomedios ultraderechistas y usuarios difundieron. Una vez destapado el bulo, los implicados han optado por disimular o por directamente no creerse el desmentido emitido por la propia IA. “No, Óscar Puente no me ha bloqueado después de esa respuesta. Sigo v... Relacionada: www.meneame.net/story/ia-x-corrige-oscar-puente-sobre-pagos-efectivo-m

shake-it #3 shake-it
Discutir con Grok es como discutir con tu cuñado el que en las cenas de Navidad dice que todos los políticos son iguales y que Vox son la única opción, pero que él no es de derechas.
obmultimedia #12 obmultimedia
#3 Grok te da la respuesta que tu esperas recibir, es el espejito magico de la madrastra de Blancanieves, antes de contestarte la IA analiza quien hace la pregunta y en base a ello te da una respuesta sesgada.
#9 Katos
¿Tampoco le ha dejado por los SUELOS la argumentación???, que es de lo que se trata esta polémica?.
ChatGPT #1 ChatGPT *
Vaya, menos mal que se ha aclarado el bulo… aunque viendo el entusiasmo con el que Puente se mete en cada fregado de Twitter, casi parece que compite por ser community manager del ministerio. O quizá es que en Transportes ya está todo tan afinado que le sobra tiempo para discutir con una IA. Pero bueno... curioso cómo una “mentira” de Grok tiene más repercusión mediática que cualquier incidencia ferroviaria real.
#2 Somozano
#1 En León estamos esperando las obras para reabrir la estación de FEVE en la ciudad que llevan 7 años estudiando.
El proyecto Apolo llevo menos tiempo
#15 JotaMcnulty
#1 #2 #5 #4

Y esto es noticia solamente para desviar la atención de la respuesta inicial de Grok donde dejaba en evidencia, con datos, el asunto de pagos en efectivo y las normas y leyes que lo regulan.

Grok humilló al ministro en su intenro de blanaquear y normalizar los pagos en efectivo, donde queda claro que desde el Gobierno pretende normalizar para blanquear sus corruptelas con el efectivo.

Ante la respuesta de Grok, el mismo ministro o alguien afín a él, decidió tirar de cortina de…   » ver todo el comentario
CerdoJusticiero #16 CerdoJusticiero
#15 Perdona pero no entiendo el idioma perdedor. ¿Podrías pasar tu comentario por DeepL?
flyingclown #5 flyingclown *
#1 Entre estar discutiendo en twitter con ciudadanos y estar comiendo en un reservado en alerta roja, F1 en USA o en un SPA en Portugal me quedo con el primero.
ChatGPT #6 ChatGPT
#5 ajá, pues nada, que cobre como CM no como ministro, no?
#10 Somozano
#5 Óscar Puente no discute. Bloquea
Un ministro no se le paga por discutir
Se le paga por actuar
Es fascinante como se ODIA a este pucelano a ambos lados de la cordillera

www.google.com/amp/s/www.lne.es/asturias/2025/10/16/puente-afirma-gobi
#13 Jodere
#1 Si pero algún @admin ha metido strikes a muchos por votar bulo y no consentir que fuera eso, la ley de menéame favoreciendo a alguno que protesto por los que votaron bulos.
#7 Juanjolo *
Aquí Grok ha tirado de estadística, por estadística es más probable que Óscar Puente te bloquee a que no te bloquee
CerdoJusticiero #4 CerdoJusticiero *
#_1 curioso cómo una “mentira” de Grok tiene más repercusión mediática que cualquier incidencia ferroviaria real

Si te refieres al bombo que le han dado los panfletos de ultra-derecha la verdad es que no es curioso en absoluto. Date cuenta de que están mega dopados por el PP y VOX. ¿Crees que les interesa mucho llevar el debate al terreno de la incompetencia en la gestión de lo público, teniendo en cuenta la gente que dejan morir en residencias o danas, cómo destrozan universidades o servicios sanitarios, cómo gestionan incendios, accidentes, autopistas, ciudades de la justicia, etc? Les cunde mucho más el salseo en redes sociales.
#11 Somozano
#4 El PP de CyL desde 1987 ha conseguido que estemos a la cabeza de la educación en España y en Europa con puntuaciones al nivel de Finlandia y Estonia y ser terceros en esperanza de vida pese a la dificultad de dar servicios públicos en una comunidad gigante y despoblada
Gracias por reconocer las ventajas de votar al PP en CyL
CerdoJusticiero #14 CerdoJusticiero
#11 En clase a ti no te hablaron del cherry picking, ¿verdad?

xD xD xD xD

Increíble manera de destrozar 40 años de gobiernos automáticos peperros tratando de lamerles el ojete.
#17 JotaMcnulty *
#_16 y cómo vas a entenderlo? Si precisamente eres el ejemplo que he puesto de ignorante sin sentido crítico. No intentes comprenderlo, los que te cuidan se pondrían tristes si te diera una embolia por exprimir de un solo esfuerzo las 2 neuronas que tienes.

Lo extraordinario sería que fueras capaz de respirar y tirarte un pedo al mismo tiempo sin que te desmayaras en el intento...
