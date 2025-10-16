Óscar Puente destapa la mentira de Grok y la IA reconoce el error: “No me ha bloqueado”

Todo comenzó debido a una mentira creada por la herramienta de la red social, que aseguraba que el político le había bloqueado por llevarle la contraria con una información, y que pseudomedios ultraderechistas y usuarios difundieron. Una vez destapado el bulo, los implicados han optado por disimular o por directamente no creerse el desmentido emitido por la propia IA. “No, Óscar Puente no me ha bloqueado después de esa respuesta. Sigo v... Relacionada: www.meneame.net/story/ia-x-corrige-oscar-puente-sobre-pagos-efectivo-m
El proyecto Apolo llevo menos tiempo
Y esto es noticia solamente para desviar la atención de la respuesta inicial de Grok donde dejaba en evidencia, con datos, el asunto de pagos en efectivo y las normas y leyes que lo regulan.
Grok humilló al ministro en su intenro de blanaquear y normalizar los pagos en efectivo, donde queda claro que desde el Gobierno pretende normalizar para blanquear sus corruptelas con el efectivo.
Ante la respuesta de Grok, el mismo ministro o alguien afín a él, decidió tirar de cortina de… » ver todo el comentario
Un ministro no se le paga por discutir
Se le paga por actuar
Es fascinante como se ODIA a este pucelano a ambos lados de la cordillera
Si te refieres al bombo que le han dado los panfletos de ultra-derecha la verdad es que no es curioso en absoluto. Date cuenta de que están mega dopados por el PP y VOX. ¿Crees que les interesa mucho llevar el debate al terreno de la incompetencia en la gestión de lo público, teniendo en cuenta la gente que dejan morir en residencias o danas, cómo destrozan universidades o servicios sanitarios, cómo gestionan incendios, accidentes, autopistas, ciudades de la justicia, etc? Les cunde mucho más el salseo en redes sociales.
Gracias por reconocer las ventajas de votar al PP en CyL
Increíble manera de destrozar 40 años de gobiernos automáticos peperros tratando de lamerles el ojete.
Lo extraordinario sería que fueras capaz de respirar y tirarte un pedo al mismo tiempo sin que te desmayaras en el intento...