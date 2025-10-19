La IA de X corrige a Óscar Puente sobre los pagos en efectivo y el ministro la bloquea

El titular de Transportes, Óscar Puente, ha bloqueado a Grok, el asistente de inteligencia artificial de la red social X después de que esta contradijese al ministro sobre los pagos en efectivo en la Administración. La respuesta del asistente de IA no fue la que Puente esperaba. Grok contestó afirmando que, en nuestro país, “la normativa establece que los pagos de la Administración Pública se efectúan preferentemente por medios electrónicos”. A pesar de que la IA también reconocía que “los pagos en efectivo se permiten excepcionalmente”