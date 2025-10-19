edición general
La IA de X corrige a Óscar Puente sobre los pagos en efectivo y el ministro la bloquea

El titular de Transportes, Óscar Puente, ha bloqueado a Grok, el asistente de inteligencia artificial de la red social X después de que esta contradijese al ministro sobre los pagos en efectivo en la Administración. La respuesta del asistente de IA no fue la que Puente esperaba. Grok contestó afirmando que, en nuestro país, “la normativa establece que los pagos de la Administración Pública se efectúan preferentemente por medios electrónicos”. A pesar de que la IA también reconocía que “los pagos en efectivo se permiten excepcionalmente”

escuadron #2 escuadron *
@Eirene puedes revisar los votos de spam y bulo?
Ni spam ni bulo. Puede ser que sea incómoda para los hooligans, pero estos usuarios incumplen las normas con votos que penalizan el karma del envío con los votos que mas penalizan de manera incorrecta.
2 K 50
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
#2 Theojete todo lo que publica es bulo, no vengas de nuevo que es asi
4 K 36
escuadron #4 escuadron
#3 @Eirene podrías explicarle a este usuario el correcto uso del voto Bulo?
@Antipalancas21 en este caso tienes la capacidad de preguntarle a uno de los dos involucrados. Puedes preguntarle directamente a Grok sobre el suceso.
1 K 30
shinjikari #7 shinjikari *
#4 Preguntarle a Grok no sirve de nada, salvo que seas un nazi con ganas de autofelarte.  media
0 K 13
Antipalancas21 #8 Antipalancas21
#4 La IA es interesada y con mentiras suyas, aunque no creo que en este caso lo haya dicho, ese panfleto que lo publica es peor todavía, ya es conocido la mierda, bulos inventados y despropósitos que echa sobre el gobierno y es que le pagan entre el PP y Vox, eso si lo puedes mirar tu
0 K 20
#10 El_dinero_no_es_de_nadie
#3 Pues menos mal que es un bulo todo lo que The Objetive destapó de Aldama, Koldo, Abalos o Cerdan.

No se porqué ha dejado el escaño Cerdan si era un bulo :troll:
0 K 15
escuadron #1 escuadron
Para los ofendiditos del partido de fútbol, está subida a ocio.
1 K 30
#6 Pixmac
Si los pagos en efectivo están permitidos, no hay mucho que explicar, venga de Grok o de quien sea.
0 K 20
shinjikari #5 shinjikari
Vas a tener complicado navegar este mar de lagrimas, grumete.
0 K 13
escuadron #9 escuadron
#5 podrías haber votado irrelevante o sensacionalista, pero el voto bulo penaliza más el karma de la noticia como el de spam. Por eso hay que estar seguro de que se trata de un bulo antes de votar. Podías haber preguntado a Grok como he hecho yo para corroborarlo. Así que lo dejo en manos de la administración.
A mi me han apercibo por votar spam y a otros usuarios les han strikeado. Espero lo mismo para vosotros.
@admin
1 K 30
shinjikari #11 shinjikari *
#9 Podías haber preguntado a Grok como he hecho yo para corroborarlo.

:palm: Dios de mi vida, occidente está condenado.

podrías haber votado irrelevante o sensacionalista

Eso es cierto, le venía mejor "sensacionalista". Mis disculpas.
0 K 13
#12 Bravok1
Ah bueno si lo dice la ia ultra de mierda de x... Nada que decir... Jajajajaja
0 K 7

