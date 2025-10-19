El titular de Transportes, Óscar Puente, ha bloqueado a Grok, el asistente de inteligencia artificial de la red social X después de que esta contradijese al ministro sobre los pagos en efectivo en la Administración. La respuesta del asistente de IA no fue la que Puente esperaba. Grok contestó afirmando que, en nuestro país, “la normativa establece que los pagos de la Administración Pública se efectúan preferentemente por medios electrónicos”. A pesar de que la IA también reconocía que “los pagos en efectivo se permiten excepcionalmente”
| etiquetas: oscar puente , grok
Ni spam ni bulo. Puede ser que sea incómoda para los hooligans, pero estos usuarios incumplen las normas con votos que penalizan el karma del envío con los votos que mas penalizan de manera incorrecta.
@Antipalancas21 en este caso tienes la capacidad de preguntarle a uno de los dos involucrados. Puedes preguntarle directamente a Grok sobre el suceso.
No se porqué ha dejado el escaño Cerdan si era un bulo
A mi me han apercibo por votar spam y a otros usuarios les han strikeado. Espero lo mismo para vosotros.
@admin
Dios de mi vida, occidente está condenado.
podrías haber votado irrelevante o sensacionalista
Eso es cierto, le venía mejor "sensacionalista". Mis disculpas.