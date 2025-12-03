Óscar Puente culpa al PP del coste milmillonario que tendría devolver el tráfico al Tren Directo Madrid-Burgos

El ministro de Transportes prepara el terreno para señalar a los culpables de una hipotética negativa a reabrir la línea del tren Madrid-Aranda-Burgos: no serían otros que los gobiernos del PP. “Ustedes se encontraron con un túnel en Somosierra con la demolición parcial. Habría costado en torno a 50 millones de euros sacar la bateadora y ponerlo en servicio de nuevo la línea y ustedes optaron por cerrarla”. "Si queremos reabrir esa línea, estamos hablando de construir una línea a partir de cero con un coste absolutamente milmillonario"