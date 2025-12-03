edición general
11 meneos
32 clics
Óscar Puente culpa al PP del coste milmillonario que tendría devolver el tráfico al Tren Directo Madrid-Burgos

Óscar Puente culpa al PP del coste milmillonario que tendría devolver el tráfico al Tren Directo Madrid-Burgos

El ministro de Transportes prepara el terreno para señalar a los culpables de una hipotética negativa a reabrir la línea del tren Madrid-Aranda-Burgos: no serían otros que los gobiernos del PP. “Ustedes se encontraron con un túnel en Somosierra con la demolición parcial. Habría costado en torno a 50 millones de euros sacar la bateadora y ponerlo en servicio de nuevo la línea y ustedes optaron por cerrarla”. "Si queremos reabrir esa línea, estamos hablando de construir una línea a partir de cero con un coste absolutamente milmillonario"

| etiquetas: directo , madrid , burgos , tren , somosierra
9 2 1 K -9 trenes
11 comentarios
9 2 1 K -9 trenes
Comentarios destacados:    
Priorat #4 Priorat
Tampoco debe tener muchas ganas de abrirla y no le culpo. Está línea era un directo de Madrid a Burgos. No se va a ir más rápido que hoy y solo tiene estaciones con sentido en Aranda y Burgos. El resto de estaciones están a tomar por culo de cualquier pueblo.

Y yo he ido en esta línea. He sido, el día que fui, uno de los dos pasajeros que fue de Madrid a Aranda y el único hasta Burgos. Muy agradable la conversación con el camarero de la cafetería.
2 K 36
Febrero2034 #1 Febrero2034
Cuanto lleva el PSOE Gobernando?
1 K 19
#2 Hipot
#1 en cyl? En burgos?
1 K 20
ChatGPT #3 ChatGPT *
#1 da igual, todo lo que va mal cae en una de estas tres categorías:

1) herencia recibida (pero solo del PP)
2) no tienen competencias (eso sí, prometen como si las tuviesen)
3) es que sus socios de gobierno no quieren remar en el mismo sentido (pero no rompen)

Edit, bonus track: está impuesto por Europa (pero de la inyección de fondos europeos que sostiene gran parte del crecimiento del país, no dicen nada)

Aunque hay que decir que Cuando se de la vuelta y el pp gobierne, ocurrirá igual, cambiando el sujeto, claro. Y así nos tienen entretenidos los políticos
5 K 40
alcama #8 alcama
Este hombre es retrasado mental
1 K 18
#6 Abril_2025
Y por curiosidad, ¿Es cierto?
0 K 11
Priorat #7 Priorat
#6 Es bastante cierto. El problema sucedió al final del mandato de Zapatero. Al ser una obra mayor requería estudios y licitaciones que ya hubiesen caído en el siguiente gobierno, en este caso del PP.
1 K 26
#9 El_dinero_no_es_de_nadie
#6 Los ministros de esa época fueron Pepe Blanco, Beatriz Corredor (la actual presidenta de REE) y Magdalena Álvarez.

En 2005, tras la reestructuración de RENFE, la titularidad de las infraestructuras pasó a manos del ente público Adif mientras que Renfe Operadora asumió su explotación comercial.

En marzo de 2011 se produjo un desprendimiento interior que dejó atrapada una máquina bateadora mientras esta realizaba labores de mantenimiento. Se apuntó que este colapso fue debido a la falta

…   » ver todo el comentario
0 K 13
#10 dclunedo
Es una conspiración de Ayuso añadió..... :troll: {0x1f686}
0 K 7
Elbaronrojo #11 Elbaronrojo
#10 Se tienen tanto asco que los encierras juntos y en menos de un minuto se ponen a hacer la caidita de Roma, jaaaaaaaaaaaar.
0 K 11

menéame