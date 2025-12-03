Óscar Puente culpa al PP del coste milmillonario que tendría devolver el tráfico al Tren Directo Madrid-Burgos

El ministro de Transportes prepara el terreno para señalar a los culpables de una hipotética negativa a reabrir la línea del tren Madrid-Aranda-Burgos: no serían otros que los gobiernos del PP. “Ustedes se encontraron con un túnel en Somosierra con la demolición parcial. Habría costado en torno a 50 millones de euros sacar la bateadora y ponerlo en servicio de nuevo la línea y ustedes optaron por cerrarla”. "Si queremos reabrir esa línea, estamos hablando de construir una línea a partir de cero con un coste absolutamente milmillonario"
Y yo he ido en esta línea. He sido, el día que fui, uno de los dos pasajeros que fue de Madrid a Aranda y el único hasta Burgos. Muy agradable la conversación con el camarero de la cafetería.
1) herencia recibida (pero solo del PP)
2) no tienen competencias (eso sí, prometen como si las tuviesen)
3) es que sus socios de gobierno no quieren remar en el mismo sentido (pero no rompen)
Edit, bonus track: está impuesto por Europa (pero de la inyección de fondos europeos que sostiene gran parte del crecimiento del país, no dicen nada)
Aunque hay que decir que Cuando se de la vuelta y el pp gobierne, ocurrirá igual, cambiando el sujeto, claro. Y así nos tienen entretenidos los políticos
En 2005, tras la reestructuración de RENFE, la titularidad de las infraestructuras pasó a manos del ente público Adif mientras que Renfe Operadora asumió su explotación comercial.
En marzo de 2011 se produjo un desprendimiento interior que dejó atrapada una máquina bateadora mientras esta realizaba labores de mantenimiento. Se apuntó que este colapso fue debido a la falta
