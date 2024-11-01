edición general
Óscar Puente atribuye el anuncio de huelga del Semaf al estado anímico de los maquinistas y tratará de evitarla

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha atribuido este miércoles el anuncio de la convocatoria de huelga general por parte del Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) a la situación anímica del colectivo tras el fallecimiento de dos compañeros en los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).Puente ha afirmado que se sentará a dialogar con el colectivo de maquinistas para intentar evitar la huelga. "Vamos a ver si somos capaces de reconducir la situación y evitar esa convocatoria", ha señalado.

#3 Leon_Bocanegra
Se agradece que no haya dicho que los maquinistas están politizados.
#22 Daniel2000
#21
Me importa tres cojones lo que un lamebota como tú opine.

Ya sabes, denuncia por spam , o insultos ... y como los perros, a seguir chupando las pijas todo el día.
#14 Daniel2000
#11 Cuando le comentaron lo del coche ... el mismo dijo ...

" Pero no tengo nada que esconder. Por su puesto, en la hora que cogí el maldito coche", intentó justificar.

Sobre el yate, ante la jueza ...

Óscar Puente y Sergio Zaitegui confirmaron ante el juzgado la información de OKDIARIO. Durante las diligencias previas, tanto Puente como Sergio Zaitegui tuvieron que admitir ante la juez que el empresario pagó el alquiler del yate. La factura del yatazo en el que Puente y su hija…   » ver todo el comentario
frankiegth #16 frankiegth
#14. Te lo he dicho en #11, fuentes fiables. "Okdiario" no es una fuente fuente fiable ni por casualidad.
#17 Daniel2000 *
#16 La declaración judicial ... ¿nos jugamos la cuenta?

Si te la presento, ¿te das de baja en MnM?


Vacaciones en Ibiza ... el empresario le paga a Oscar Puente ... por que quiere. Pues claro.

www.diariodevalladolid.es/valladolid/211028/115456/juzgado-archiva-que
frankiegth #18 frankiegth *
#17. Ya quisieras tú convertir Menéame en vuestra cueva particular de eco. Sea lo que sea que tengas entre manos como fuente ya está viciada y manipulada por los de okdiario.
#20 Daniel2000
#18 Y los de eldiario.es callados ... pues nada.
frankiegth #21 frankiegth *
#20. Lo que un huevo a una castaña... en eso se parecen eldiario.es y okdiario a todos los niveles.
frankiegth #13 frankiegth *
#12. Solo te sobran los puntos suspensivos del final. Que Oscar Puente es buena persona salta a la vista.
KLKManin #15 KLKManin
#13 Y guapo.
#23 Tensk
Esto... esto es una metedura de pata del señor de Valladolid y de las gordas.
ayatolah #19 ayatolah
A mi me parece llamativo que los usuarios habituales de Renfe/Adif llevamos toda la vida soportando huelgas de sus trabajadores -y no seré yo que injustamente, porque ellos defienden sus intereses-, pero es curioso que ante avisos de alta posibilidad de accidentes graves poniendo en riesgo incluso vidas tanto de trabajadores como de pasajeros, como sucedió con la curva de Angrois o como parece que se avisó previamente este verano al accidente de Adamuz, no hayamos visto huelgas respecto a eso.

Y es que incluso invocando la Ley de Prevención de Riegos Laborales como peligro grave e inminente, no perderían siquiera la jornada.
#7 Leon_Bocanegra *
te habrás quedado agusto con la gilipollez.

Vaya, como iba a suponer que #_4 me iba a tener en el ignore.
Como está disfrutando la derecha con esta tragedia.
#1 pepecarvalho68
Nooo...¿un responsable que se ahce cargo del estado de animo de sus empleados?..Adonde vamos a llegar ¿una baja por fallecimiento de familiares?...
#2 Daniel2000
#1 ¿un responsable que se ahce cargo del estado de animo de sus empleados?

¿ Justo cuando se han producido dos accidentes con maquinistas fallecidos , y no antes ?

Que casualidad
Golan_Trevize #4 Golan_Trevize
#2 Cierra el pico, "carroñero", y pásate por aquí a criticar a Juanma Moreno. ¡Y a mi Oscar Puente lo dejas quietecito! ¿me oyes?
angelitoMagno #8 angelitoMagno
#2 Se me ocurre que antes de los accidentes el estado anímico de los maquinistas era algo mejor que ahora. :-|
frankiegth #5 frankiegth *
Sigo confiando en Óscar Puente y en su profesionalidad. Atacarle ahora es despreciable oportunismo y enfermizo populismo.
KLKManin #6 KLKManin
#5 No como cuando se atacaba a Ayuso, que es justo y valiente.
frankiegth #9 frankiegth *
#6. Lo que un huevo a una castaña... en eso se parecen Oscar Puente y Ayuso a todos los niveles.
KLKManin #12 KLKManin
#9 Ya, si es por eso que lo digo. Ayuso disfruta matando a ancianos, sin embargo Oscar Puente es buena persona..
#10 Daniel2000
#5 ¿ Oscar Puente profesional ?

¿ El que conducía un Mercedes de 170.000€ propiedad del Grupo Recoletas ... que gestiona hospitales ?

¿ El que se iba de vacaciones en un barco pagadas por una firma que tenía contratos de material contra el covid con el consistorio vallisoletano para la compra de mascarillas y guantes ?

Profesional, muy profesional.
frankiegth #11 frankiegth *
#10. Negativo por no aportar fuentes fiables ante semejantes afirmaciones.
