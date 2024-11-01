Óscar Puente atribuye el anuncio de huelga del Semaf al estado anímico de los maquinistas y tratará de evitarla

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha atribuido este miércoles el anuncio de la convocatoria de huelga general por parte del Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) a la situación anímica del colectivo tras el fallecimiento de dos compañeros en los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).Puente ha afirmado que se sentará a dialogar con el colectivo de maquinistas para intentar evitar la huelga. "Vamos a ver si somos capaces de reconducir la situación y evitar esa convocatoria", ha señalado.
| etiquetas: óscar puente , maquinistas , semaf , huelga
