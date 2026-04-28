Ortega Smith, sobre Vox: «Cuatro cortan el bacalao y si no dices amén, expulsado»

El portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha arremetido contra Vox, partido en el que ha advertido que «hay cuatro que cortan el bacalao y si no dices amén, sales por la puerta expulsado», al tiempo que ha asegurado que «no existe democracia interna alguna».
¿Quién iba a pensar que un partido de principios fascistas y culto al líder no iba a tener democracia interna?
Es que qué es esto de que la dirección decida estrategias y programas y el resto de integrantes de un partido no puedan hacer cada uno lo que le salga de los cojones... Inaudito, lo nunca visto en partidos políticos en ningún momento de la Historia ni en ningún país, nunca. Esto es fascismo y totalitarismo. ¡Libertad! ¡Anarquía y cerveza fría!
Se les olvida decir que solo les gusta la autocracia si ellos son los autócratas, y eso es muy difícil
En este aspecto, VOX mas que fuente, parece un botijo de esos de media docena de chorros, porque no paran de salir cabreados que han dejado de trincar.
Pues no es eso el criterio de muchos meneantes respecto a theobjective
En Podemos, debido a que hay primarias, se escindió lo que hoy es Más Madrid porque perdieron.
Y en el PP salió Pablo Casado entre 4 candidatos posibles en primarias (aunque en este caso, no vota la militancia).
Así que igual, igual... Pues como que no.