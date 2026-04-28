Ortega Smith, sobre Vox: «Cuatro cortan el bacalao y si no dices amén, expulsado»

El portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha arremetido contra Vox, partido en el que ha advertido que «hay cuatro que cortan el bacalao y si no dices amén, sales por la puerta expulsado», al tiempo que ha asegurado que «no existe democracia interna alguna».

mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo
Vaya por Vox...

¿Quién iba a pensar que un partido de principios fascistas y culto al líder no iba a tener democracia interna?
HeilHynkel #5 HeilHynkel
Yo creo que a VOX le falta autocrítica. xD xD xD
devilinside #9 devilinside
#5 Y piolets
Supercinexin #4 Supercinexin
Joder con Vox, ya parece Podemos :troll:

Es que qué es esto de que la dirección decida estrategias y programas y el resto de integrantes de un partido no puedan hacer cada uno lo que le salga de los cojones... Inaudito, lo nunca visto en partidos políticos en ningún momento de la Historia ni en ningún país, nunca. Esto es fascismo y totalitarismo. ¡Libertad! ¡Anarquía y cerveza fría!
#1 kaos_subversivo
Jajaja, y que esperabas?
Dene #22 Dene
#1 su problema no era que 4 cortaran o no el bacalao, era NO ser uno de esos 4
ipanies #6 ipanies
Como en todas las autocracias que tanto os gustan, pedazo de inútil!!!!
Se les olvida decir que solo les gusta la autocracia si ellos son los autócratas, y eso es muy difícil xD
Urasandi #3 Urasandi
No me jodas que es un partido de culto al líder...
Nube_Gris #15 Nube_Gris
Un mafioso que pertenece a un grupo mafioso se queja de las normas y de la forma de la que hacen las cosas en la organización de mafiosos.
#14 gadish
yo antes votaba a vox, pero en las próximas votaré a Podemos. Y es que yo no era demócrata, pero...
#21 Leon_Bocanegra
The Objetive, bulo.
almadepato #19 almadepato
Así funcionan las dictaduras.
#10 El_dinero_no_es_de_nadie
Si es theobjective tiene que ser un bulo :troll:
#12 Eukherio
#10 La fuente es uno que llevaba ahí años y no se quejó hasta que lo echaron.
HeilHynkel #13 HeilHynkel
#12

En este aspecto, VOX mas que fuente, parece un botijo de esos de media docena de chorros, porque no paran de salir cabreados que han dejado de trincar.
#17 El_dinero_no_es_de_nadie *
#12 ¿Que quieres decir? Que no hay que mirar el dedo que señala la Luna sinó la Luna.

Pues no es eso el criterio de muchos meneantes respecto a theobjective :-D
delcarglo #20 delcarglo
Fachascal solo escucha a Hespañoles Berdaderos, :troll:
g3_g3 #7 g3_g3
Pues igual que en el PPSOE, Podemos, etc
mente_en_desarrollo #11 mente_en_desarrollo
#7 En el PSOE, el actual líder, llegó en contra de la voluntad de los líderes del partido en unas primarias que votó toda la militancia.
En Podemos, debido a que hay primarias, se escindió lo que hoy es Más Madrid porque perdieron.
Y en el PP salió Pablo Casado entre 4 candidatos posibles en primarias (aunque en este caso, no vota la militancia).

Así que igual, igual... Pues como que no.
#8 JDB
Me encantan esas noticias de gente que sale de VOX xk no se reparten los beneficios y se van a disenso o Abascal .. xD cuando no les toca su parte, se van xD Malditos comunistas-naxis xD xD xD
Estoeslaostia #16 Estoeslaostia
Insisto: que vaya a Podemos, creo que le pueden dar sillón.
#18 Bravok1
Sorpresón.... al fachamierder le molesta no ser el quinto estafador corrupto... lo demás que cuatro cortan el bacalao y que si no te pones las rodilleras te echan ya lo sabía, lo tenía más que claro y no le ha importado una mierda hasta ahora que ya no puede chupar del bote.
