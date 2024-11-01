edición general
Ortega Smith dice que "en cierta medida" Abascal no cumple los "requisitos" que debería tener un político

El todavía portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, ha afirmado que "en cierta medida" el presidente de Vox, Santiago Abascal, no cumple los "requisitos" que debería tener alguien que se dedica a la política, que para él son "la honradez, la palabra dada y el servicio público".

Comentarios destacados:    
jonolulu #1 jonolulu
"la honradez, la palabra dada y el servicio público"

Y lo dice como si alguien cumpliera algo de eso en Vox...
elGude #5 elGude
#1 Y se han dado de cuenta ahora, cuando los han echado.
#10 fingulod
#1 La honradez es clave en VOX, si la tienes no vales.
#4 surco
Sin duda, Abascal es un caradura que lleva toda su vida chupando de la piragua mientras critica los chiringuitos públicos de los que ha vivido años.
Y Ortega un tipo despreciable al que le ha valido Abascal mientras le iba bien y le ha puesto verde cuando ha perdido su favor.
Pues se siente.
Free_palestine #6 Free_palestine
Le dijo la sartén al cazo...
#2 kaos_subversivo
Un señor que detesta lo publico y trabaja en contra, hablando de servicio público...

Son un chiste
Alegremensajero #3 Alegremensajero
Pues anda que no ha tenido tiempo para poder decirlo antes... Qué casualidad que ninguno habla mientras pillan las paguitas del partido y cuando se acaba empiezan a despotricar del partido... Pues a disfrutar de lo que has sido partícipe, campeón.
manbobi #9 manbobi
Escun chiringuitero que lo más que consiguió en la vida no chiringuitera fue quebrar un bar-franquicia y ser desahuciado del chalé
#7 Emotivo
Ninguno de los dos cumplen las condiciones de un político demócrata.
lib_free #8 lib_free *
Creo que la génesis del problema viene de que VOX se ha deshecho de los activos más liberales y pro globalistas del partido y ha decidido apostar por el sector más conservador que no aboga precisamente por una economía liberal-globalista. Como eje vertebral ganan peso figuras como Buxadé (candidato de Falange española de las JONS en 1996) que tienen una visión más social o franquista (nacional-católica) de la sociedad. El tiempo dirá pero creo que desde mi punto de vista ya han tocado techo, a menos de que entremos en una crisis profunda con el tema de la guerra de Irán, de la cual puedan sacar provecho electoral.
