Ortega Smith dice que "en cierta medida" Abascal no cumple los "requisitos" que debería tener un político

El todavía portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, ha afirmado que "en cierta medida" el presidente de Vox, Santiago Abascal, no cumple los "requisitos" que debería tener alguien que se dedica a la política, que para él son "la honradez, la palabra dada y el servicio público".
| etiquetas: ortega , smith , abascal , sin , cualidades , política
Y lo dice como si alguien cumpliera algo de eso en Vox...
Y Ortega un tipo despreciable al que le ha valido Abascal mientras le iba bien y le ha puesto verde cuando ha perdido su favor.
Pues se siente.
Son un chiste