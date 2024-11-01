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Ortega Smith avanza que llevará a los tribunales su "arbitraria" expulsión de Vox

Ortega Smith avanza que llevará a los tribunales su "arbitraria" expulsión de Vox

El exdirigente de Vox Javier Ortega Smith ha adelantado este jueves que llevará ante la Justicia a vox.

| etiquetas: vox. ortega smith , tribunales
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4 comentarios
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#1 Setis
Pelea! Pelea!
2 rats 1 churro
1 K 27
efectogamonal #4 efectogamonal
Los nazis no abandonan el partido por fascista, sino porque no han conseguido un trozo de pastel {0x1f525}
1 K 24

menéame