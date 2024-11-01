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Ortega Smith avanza que llevará a los tribunales su "arbitraria" expulsión de Vox
El exdirigente de Vox Javier Ortega Smith ha adelantado este jueves que llevará ante la Justicia a vox.
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