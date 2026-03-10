·
Ortega Smith abre la caja de los truenos en Vox y acusa a Abascal de cesarlo por denunciar irregularidades económicas
El ex secretario general formaba parte hasta 2022 del comité de gestión que controlaba todos los pagos del partido.
ortega smih
,
vox
,
irregularidades
,
abascal
6 comentarios
#1
Ratoncolorao
Los chiringuitos y las paguitas.
2
K
30
#5
josde
#1
Y en todos el titular el Boss Rabascal.
0
K
20
#6
Arzak_
A ver qué sale a la luz. ¡No hay huevos Ortega Smith!
0
K
12
#3
Ne0
Que alguien ponga el video ese de dos ratas y un churro por favor!!
0
K
9
#2
Alegremensajero
Una polla para ti, Ortega, que no has abierto la boquita hasta que te ha echado. No hay nada peor que una sucia rata traidora, y en eso te has convertido, has mamado de la teta sin protestar ni denunciar nada hasta que te han dejado sin mamar leche, no te pongas medallas que no te corresponden, sucia rata.
0
K
8
#4
LaMinaEnMiPuerta
#2
No le convendría comentarlo hasta que dejó de tener entradas para la fiesta.
0
K
9
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
