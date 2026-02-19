edición general
Oriol Cardona, oro olímpico en esquí de montaña en los Juegos Olímpicos de Milano Cortina

54 años después, España vuelve a colgarse un oro en unos Juegos Olímpicos de Invierno. El catalán Oriol Cardona recogió este jueves el testigo del legendario Paquito Fernández Ochoa alzándose como el primer campeón olímpico (masculino) de la historia en la modalidad invidividual de esqui de montaña. Plata para el ruso Filippov y bronce para el francés Anselmet.

oro , skimo , milano cortina , jjoo , invierno , oriol cardona
actualidad
21 comentarios
actualidad
Atusateelpelo #12 Atusateelpelo *
Para 3Cat (TV publica) lo importante es lo importante: www.3cat.cat/esport3/sense-simbologia-de-catalunya-el-coi-entra-en-acc
1 K 24
#14 Comorr
#12 acomplejados
0 K 6
#16 Leon_Bocanegra
#12 No, para 3Cat lo importante es el oro. Lo otro es secundario  media
3 K 53
Atusateelpelo #19 Atusateelpelo
#16 Seguro que cuando desde una TV publica suban un tuit diciendo "puta Cataluña" eres igual de condescendiente.

Esas dobles varas de medir...
0 K 17
#20 Leon_Bocanegra *
#19 uy si, desde murcia estamos preocupadisimos de que digan puta cataluña en no se que televisión pública.
0 K 11
Atusateelpelo #21 Atusateelpelo
#20 Pues quizas deberia preocuparte que se usen medios comunicacion publicos, en realidad cualquier tipo de medio de comunicacion, para esparcir odio hacia CCAA.

Bueno, en realidad sabemos los 2 que te preocupa...pero solo cuando lo hacen unos.
0 K 17
#3 Sammy_Jankis
Medalla de Oriol!
2 K 20
valar_morghulis #2 valar_morghulis
qué pronto nos olvidamos de Juanito Muehlegg... :troll:
1 K 19
A12345 #5 A12345
#2 ¿¿Pronto??? Han pasado 24 años {0x1f474} {0x1f475}
0 K 7
Skiner #6 Skiner *
#2 Fue desposeido de todo lo que ganó por tramposo y encima por engañar a varios paises donde compitió hasta que le pillaron.
Esta borrado de la historia. :troll:
1 K 15
#7 candonga1
#2 Gran amigo de El Campechano.
0 K 20
taSanás #9 taSanás
#2 “Juanito” era antes de saberse lo del doping, al día siguiente de saberse era “el alemán ese del que usted me habla”
2 K 32
Atusateelpelo #17 Atusateelpelo
#9 #13 Habia una parte de la prensa para la que era "el aleman nacionalizado" antes de ganar y se convirtio en el español cuando dio positivo.

De prensa "politica" sabemos un rato en este terruño iberico.
0 K 17
taSanás #18 taSanás
#17 pues, no lo recuerdo así
0 K 7
Atusateelpelo #11 Atusateelpelo
#2 Tecnicamente fue descalificado y no fue oro olimpico.
0 K 17
#13 Nuisaint
#2 Cuando ganó fue Juanito el oro Español, cuando se confirmó el dopaje pasó a ser Johann el dopado Alemán nacionalizado. Y luego que si la prensa de este país no es un chiste
0 K 8
#1 Barriales
Bravo Oriol!!!!!
2 K 17
CharlesBrowson #8 CharlesBrowson
Grande!!!
1 K 15
Skiner #15 Skiner *
#10 Es mucho más duro lo que hace Oriol que una bajadita de Eslalon < forma correcta en Español . :troll:
0 K 7
Skiner #4 Skiner *
Tiene bastante poco que ver lo que hace este chaval muchísimo más duro con lo que hacía Paco Fernandez Ochoa que ganó en Eslalon
(que sólo es bajar) :troll:
0 K 7
#10 Finneward
#4 Pregunta a Oriol si le parece "más duro" esto que el slalom. Qué manda huevos.
0 K 7

