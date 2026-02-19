Oriol Cardona, oro olímpico en esquí de montaña en los Juegos Olímpicos de Milano Cortina

54 años después, España vuelve a colgarse un oro en unos Juegos Olímpicos de Invierno. El catalán Oriol Cardona recogió este jueves el testigo del legendario Paquito Fernández Ochoa alzándose como el primer campeón olímpico (masculino) de la historia en la modalidad invidividual de esqui de montaña. Plata para el ruso Filippov y bronce para el francés Anselmet.