La Oreja de Van Gogh estrenará su primer single tras la vuelta de Amaia Montero en RTVE antes de las campanadas

La primera aparición pública de la Oreja de Van Gogh tras la vuelta de Amaia Montero después de 17 años será en La 1, y llega con la celebración del 70 aniversario de Televisión Española por todo lo alto con un especial previo a las campanadas. Los miles de fans de la banda y los espectadores que elijan pasar esta importante cita del año con RTVE disfrutarán en exclusiva del ansiado single, que se estrenará en la tierra natal de la banda desde uno de los lugares con mejores vistas de la bahía de la Concha, el Palacio Miramar de San Sebastián.

ipanies #1 ipanies
Yo pensaba que había sido un buen año para RTVE?!?!?! Cerrarlo así me descuadra todo o_o :troll:
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
Una buena razón para ver la noche de fin de año todo lo de otra cadena, hasta las campanadas
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
Como diría Ford Fairlane, he oído gatos follando con más oído que este chaval
reivaj01 #2 reivaj01
Ya he programado el VHS para que me lo grabe.
