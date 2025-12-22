La Oreja de Van Gogh estrenará su primer single tras la vuelta de Amaia Montero en RTVE antes de las campanadas

La primera aparición pública de la Oreja de Van Gogh tras la vuelta de Amaia Montero después de 17 años será en La 1, y llega con la celebración del 70 aniversario de Televisión Española por todo lo alto con un especial previo a las campanadas. Los miles de fans de la banda y los espectadores que elijan pasar esta importante cita del año con RTVE disfrutarán en exclusiva del ansiado single, que se estrenará en la tierra natal de la banda desde uno de los lugares con mejores vistas de la bahía de la Concha, el Palacio Miramar de San Sebastián.