Navarra paga este curso al profesorado de religión 1.020 horas de clase que no se imparten

Ha destacado que en el actual curso 2025-2026 "se están pagando 1.020 horas de religión que no se imparten" con un coste de más de 2,1 millones de euros, "y eso no es razonable". Ha defendido que debe "velar por la eficiencia y eficacia de los recursos públicos" y ha destacado que la derogación de la ley foral que "blinda" los contratos de este profesorado, que ha calificado de "desigual, injusta y discriminatoria, puede liberar para 2027 una serie de fondos para modernizar la Formación Profesional, la educación Infantil, Primaria y Secundaria"

Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador
Se están pagando dos millones de euros a catequistas por no hacer nada y aún hay gente que los defiende. La defensa de los privilegios de la iglesia ya roza el ridículo.
Rogue #2 Rogue
Los maestros de religión no deberían cobrar.
Lo hacen por su fe y con voto de pobreza, como su imaginario líder.
kastanedowski #3 kastanedowski
A ver, si alguien habla con un amigo imaginario le llaman loco, y directamente le dan medicina porque esta mal de la cabeza, no?

Pero si mucha gente "habla con amigos imaginarios", ya tenemos que pagarles 2 millones? Es correcto?
#4 El_dinero_no_es_de_nadie
A 2.000 € no se paga la hora de clase.
Algo está mal en la noticia.
Esteban_Rosador #5 Esteban_Rosador *
#4 pues que son horas semanales. En profesores, son 43. Dedicados a la vida contemplativa.
#6 Donlixo
Lo que le están pagando a los curas que imparten clases de religión en los centros de enseñanza es su pensión de jubilación...
