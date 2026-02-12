Navarra paga este curso al profesorado de religión 1.020 horas de clase que no se imparten

Ha destacado que en el actual curso 2025-2026 "se están pagando 1.020 horas de religión que no se imparten" con un coste de más de 2,1 millones de euros, "y eso no es razonable". Ha defendido que debe "velar por la eficiencia y eficacia de los recursos públicos" y ha destacado que la derogación de la ley foral que "blinda" los contratos de este profesorado, que ha calificado de "desigual, injusta y discriminatoria, puede liberar para 2027 una serie de fondos para modernizar la Formación Profesional, la educación Infantil, Primaria y Secundaria"