OpenAI construirá centros de datos IA que consumirán como India

Cuando la inteligencia artificial empezó a popularizarse y ocurrió ese "boom" en el que pasó de 0 a 100 en cuestión de días, muchos creían que iba a ser algo temporal y tarde o temprano el interés se esfumaría. No solo no ha ocurrido esto, sino que podríamos decir que el interés es aún mayor tanto por parte de los usuarios como de las empresas. De hecho, se está invirtiendo cada vez más dinero y recursos, lo que permite que el sector de la IA avance mucho más rápido. Esto tiene varias consecuencias negativas por supuesto, pues entre los planes
Que podria malir sal?
Llamadme desconfiado si queréis .. pero si queremos consumir 250 GW dentro de 8 años (que es el 66% de toda la teórica producción nuclear mundial) podemos:
- Crear centrales para toda esa energía en 8 años. Lo veo complicado.
- Desviar energía de otros sitios a la IA. Esto es producir apagones, penalizar a la industria .... Y hay que contar con las pérdidas por transporte (en resumen, lo que dice #2 ... pero a lo bestia)
Me recuerda un poco este plan a lo de The Line en Arabia.