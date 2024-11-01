edición general
OpenAI construirá centros de datos IA que consumirán como India

Cuando la inteligencia artificial empezó a popularizarse y ocurrió ese "boom" en el que pasó de 0 a 100 en cuestión de días, muchos creían que iba a ser algo temporal y tarde o temprano el interés se esfumaría. No solo no ha ocurrido esto, sino que podríamos decir que el interés es aún mayor tanto por parte de los usuarios como de las empresas. De hecho, se está invirtiendo cada vez más dinero y recursos, lo que permite que el sector de la IA avance mucho más rápido. Esto tiene varias consecuencias negativas por supuesto, pues entre los planes

8 comentarios
Yepyop #1 Yepyop
Open AI no construirá nada sin autorización de china para acceder a tierras raras. Ya podéis llorar liberales frustrados xD
azathothruna #2 azathothruna
Provocando apagones en casas de pobres.
Que podria malir sal?
HeilHynkel #3 HeilHynkel *
centros de datos para IA que consuman 250 GW en 2033, el equivalente al consumo de toda la India.

Llamadme desconfiado si queréis .. pero si queremos consumir 250 GW dentro de 8 años (que es el 66% de toda la teórica producción nuclear mundial) podemos:
- Crear centrales para toda esa energía en 8 años. Lo veo complicado.
- Desviar energía de otros sitios a la IA. Esto es producir apagones, penalizar a la industria .... Y hay que contar con las pérdidas por transporte (en resumen, lo que dice #2 ... pero a lo bestia)

Me recuerda un poco este plan a lo de The Line en Arabia.
Veelicus #4 Veelicus
#3 Van a salir centrales nucleares como champiñones, en España igual no, hasta que gobierne el PP-VOX, pero en EEUU, China, etc etc ya estan en ello
silvano.jorge #5 silvano.jorge
#4 estamos hablando de 2033, excepto en china que las hacen en cadena de montaje en los demás países se tarda mucho más en planificar y construir.
Veelicus #7 Veelicus
#5 Si, pero aqui no las construiran para ayudar a la industria, las construiran para llevarse sus sobres y saquear al herario publico que es quien paga
Tarod #6 Tarod
Joder con la india. Cuánto gastan!
#8 mstk
Para el 2033 OpenAI lo mas seguro es que ni exista.
