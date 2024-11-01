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La ONU insta a los talibán a detener la opresión a mujeres y niñas en Afganistán

La ONU insta a los talibán a detener la opresión a mujeres y niñas en Afganistán

La ONU juzga el "sistema institucionalizado de discriminación, segregación, falta de respeto por la dignidad humana y exclusión de mujeres y niñas" impuesto por los talibanes

| etiquetas: onu , resolucion , en contra , eeuu , israel
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6 comentarios
6 1 0 K 72 politica
makinavaja #3 makinavaja
¿Y a Arabia Saudí les va a decir algo? ¿Y al resto de emiratos? :-D :-D :-D
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RoterHahn #1 RoterHahn *
De 112 paises solo 2 se posicionaron en contra.
Imaginen quienes. :roll:
1 K 27
carademalo #5 carademalo
"Si quieren acabar con ellas, hagan como los países civilizados y bombardeen sus colegios", les ha faltado decir. :troll:
1 K 21
TikisMikiss #2 TikisMikiss
Habría que llamar a los yankis para que liberen ese país :shit:
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DDJ #6 DDJ *
EEUU tras la 2GM: entran a saco en un país random, se cargan a los intelectuales del país que invaden y ponen en el poder a inútiles parásitos, títeres que sólo entienden que el respeto se gana a hostias, quedan los garrulos gobernando y luego le echan la culpa al régimen de mierda que se ha instaurado por culpa de los propios usanos.

:peineta:

No olvidemos el Maine
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Spirito #4 Spirito *
Pero ¿Cómo? Sí fue EEUU allí matando a cientos de miles de personas, si los reventaron a bombas, para la democracia y el derecho de las mujeres.

HdlgP's.
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menéame