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La ONU insta a los talibán a detener la opresión a mujeres y niñas en Afganistán
La ONU juzga el "sistema institucionalizado de discriminación, segregación, falta de respeto por la dignidad humana y exclusión de mujeres y niñas" impuesto por los talibanes
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#3
makinavaja
¿Y a Arabia Saudí les va a decir algo? ¿Y al resto de emiratos?
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#1
RoterHahn
*
De 112 paises solo 2 se posicionaron en contra.
Imaginen quienes.
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#5
carademalo
"Si quieren acabar con ellas, hagan como los países civilizados y bombardeen sus colegios", les ha faltado decir.
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#2
TikisMikiss
Habría que llamar a los yankis para que liberen ese país
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11
#6
DDJ
*
EEUU tras la 2GM: entran a saco en un país random, se cargan a los intelectuales del país que invaden y ponen en el poder a inútiles parásitos, títeres que sólo entienden que el respeto se gana a hostias, quedan los garrulos gobernando y luego le echan la culpa al régimen de mierda que se ha instaurado por culpa de los propios usanos.
No olvidemos el Maine
0
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#4
Spirito
*
Pero ¿Cómo? Sí fue EEUU allí matando a cientos de miles de personas, si los reventaron a bombas, para la democracia y el derecho de las mujeres.
HdlgP's.
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