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La ONU exige a Israel la liberación "inmediata" del español Saif Abukeshek, activista de la flotilla de Gaza

La ONU pidió el miércoles a Israel que liberara de inmediato a dos activistas apresados en una flotilla de ayuda con destino a Gaza y exigió una investigación sobre las "inquietantes versiones" de que habían sido gravemente maltratados. El español Saif Abukeshek y el brasileño Thiago Ávila, recluidos en una prisión de Ashkelon, se encontraban entre las decenas de activistas de una flotilla con destino a Gaza interceptada por fuerzas israelíes en aguas internacionales frente a la costa de Grecia el pasado jueves.

| etiquetas: onu , exige , israel , liberación , español saif abukeshek
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2 comentarios
6 1 0 K 85 actualidad
josde #2 josde
Ni caso le van a hacer a la ONU esos asesinos Israelitas, poco les importa ya.
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Bourée #1 Bourée
Ni lo leo. Con la entradilla ya basta para votar positivo.
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menéame