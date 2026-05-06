La ONU exige a Israel la liberación "inmediata" del español Saif Abukeshek, activista de la flotilla de Gaza

La ONU pidió el miércoles a Israel que liberara de inmediato a dos activistas apresados en una flotilla de ayuda con destino a Gaza y exigió una investigación sobre las "inquietantes versiones" de que habían sido gravemente maltratados. El español Saif Abukeshek y el brasileño Thiago Ávila, recluidos en una prisión de Ashkelon, se encontraban entre las decenas de activistas de una flotilla con destino a Gaza interceptada por fuerzas israelíes en aguas internacionales frente a la costa de Grecia el pasado jueves.