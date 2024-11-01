Olvídate de la "burbuja de la IA". ¿Estamos realmente en una burbuja generalizada?. Todo, desde el oro hasta la carne picada, se encuentra cerca de máximos históricos. [Eng]

Si ha seguido los medios durante el último año, es muy probable que haya oído que el mercado está entrando en una burbuja. Todo el mundo parece estar de acuerdo en que las acciones de IA se están precipitando hacia una burbuja, si no están ya en ella. Las valoraciones históricamente altas hacen que este sector sea comparado con la burbuja puntocom. Pero más allá de las acciones, los precios —desde la vivienda hasta las hamburguesas— han subido a niveles récord, lo que sugiere que podría tratarse de una burbuja generalizada.