Olvídate de la "burbuja de la IA". ¿Estamos realmente en una burbuja generalizada?. Todo, desde el oro hasta la carne picada, se encuentra cerca de máximos históricos. [Eng]

Si ha seguido los medios durante el último año, es muy probable que haya oído que el mercado está entrando en una burbuja. Todo el mundo parece estar de acuerdo en que las acciones de IA se están precipitando hacia una burbuja, si no están ya en ella. Las valoraciones históricamente altas hacen que este sector sea comparado con la burbuja puntocom. Pero más allá de las acciones, los precios —desde la vivienda hasta las hamburguesas— han subido a niveles récord, lo que sugiere que podría tratarse de una burbuja generalizada.

bronco1890 #1 bronco1890
En realidad es el dinero fiat el que cada vez vale menos y el sueldo lo seguimos cobrando en dinero.
Yo en el 2000 cobraba sobre los 200 gramos de oro al mes y ahora no llega a los 30 gramos.
Graffin #4 Graffin
#1 de Oro. Ya, claro.
bronco1890 #7 bronco1890
#4 El gramo de oro anda ahora mismo sobre los 100 euros y por entonces andaba a poco menos de 10 euros, haz tú mismo los cálculos.
masde120 #6 masde120 *
#1 quien tenga mas de 1000 euros en cuenta pierde dinero cada día. ya podeis comprar oro (fisico, que el otro es estafa) bitcoin casas, o latas para la despensa.
#12 chavi
#6 Es que el dinero no es un instrumento de ahorro
Joker_2O #9 Joker_2O
#1 No hace mucho vi un video en youtube sobre finanzas que decía que la vivienda en España no es cara si se compra con oro, decía que costaba más o menos la misma cantidad de oro comprar una vivienda en los 80/90 que ahora.
bronco1890 #10 bronco1890
#9 Y en 1900 una vivienda en EEUU de media costaba 4000 USD o 6,5 kg de oro, ahora cuesta 310.000 USD o 7,5 kg de oro. Dicen por ahí los fanáticos de la inversión en oro que una túnica romana costaba en gramos de oro más o menos lo mismo que un buen traje hecho a mano hoy en día.
Como el Bitcoin, la cantidad de oro en el mundo es limitada y sus costes de extracción son siempre energéticamente crecientes, así que siempre será una reserva de valor no inflacionaria.  media
#13 chavi
#10 Quien te vende una casa en Oro ?
#11 chavi *
#1 En realidad no.
El FIAT a subido casi un 20% de valor en el ultimo mes en relación al bitcoin...:troll:

suerte tienes que tu salario está fijado en euros y no en btc..
#15 Pehibol
#1 ¿Pero qué tontería es esta? Ya es la tercera vez que leo el mismo argumento en distintas redes. ¿Se les olvida la parte de la demanda en la ecuación oferta/demanda? El oro no determina el valor de ninguna moneda: es solo otro activo, y además uno bastante especulativo y volátil.

El valor del dinero se mide por su poder adquisitivo sobre bienes y servicios reales, no por cuánto vale en oro o en ladrillos. Que el oro y la vivienda hayan subido mucho no significa que el dinero “valga menos”; significa que hay burbujas o picos de demanda en ciertos activos. No entiendo cuál es la intención de quienes os meten esas ideas absurdas en la cabeza.
Veelicus #2 Veelicus
Lamentablemente no creo que sea una burbuja, me parece que hay tanto papelito impreso y deuda en los balances de los bancos que la inflaccion no parara hasta ajustarse...
masde120 #8 masde120
#2 no puede parar hasta ajustarse porque imprimen más cada dia
Pacman #3 Pacman
Todo?
no. Todo no.
los sueldos son una mierda
Sinyu #14 Sinyu
Si se quiere quitar líquides en el mercado hay una solución y está todo el mundo cantando su llegada
Professor #5 Professor *
lo dejo aquí por escrito para el futuro.

Los amos de los medios estan queriendo pinchar la bolsa para entrar a saco comprando tirado de precio, con ingentes cantidades de efectivo acumulado, en oro y hasta en bitcoins, y sentarse a esperar a que se multiplique por 4 o 5 en la proxima década.
