Olvídate de la "burbuja de la IA". ¿Estamos realmente en una burbuja generalizada?. Todo, desde el oro hasta la carne picada, se encuentra cerca de máximos históricos. [Eng]

Si ha seguido los medios durante el último año, es muy probable que haya oído que el mercado está entrando en una burbuja. Todo el mundo parece estar de acuerdo en que las acciones de IA se están precipitando hacia una burbuja, si no están ya en ella. Las valoraciones históricamente altas hacen que este sector sea comparado con la burbuja puntocom. Pero más allá de las acciones, los precios —desde la vivienda hasta las hamburguesas— han subido a niveles récord, lo que sugiere que podría tratarse de una burbuja generalizada.
| etiquetas: ai , mercados , burbuja generalizada , maximos históricos , vivienda , consumo
Yo en el 2000 cobraba sobre los 200 gramos de oro al mes y ahora no llega a los 30 gramos.
Como el Bitcoin, la cantidad de oro en el mundo es limitada y sus costes de extracción son siempre energéticamente crecientes, así que siempre será una reserva de valor no inflacionaria.
El FIAT a subido casi un 20% de valor en el ultimo mes en relación al bitcoin...
suerte tienes que tu salario está fijado en euros y no en btc..
El valor del dinero se mide por su poder adquisitivo sobre bienes y servicios reales, no por cuánto vale en oro o en ladrillos. Que el oro y la vivienda hayan subido mucho no significa que el dinero “valga menos”; significa que hay burbujas o picos de demanda en ciertos activos. No entiendo cuál es la intención de quienes os meten esas ideas absurdas en la cabeza.
no. Todo no.
los sueldos son una mierda
Los amos de los medios estan queriendo pinchar la bolsa para entrar a saco comprando tirado de precio, con ingentes cantidades de efectivo acumulado, en oro y hasta en bitcoins, y sentarse a esperar a que se multiplique por 4 o 5 en la proxima década.