8
meneos
28
clics
Una oleada de visitas de legisladores japoneses a Taiwán provoca la ira de China (ING)
Está en marcha una ola de visitas de legisladores japoneses a Taiwán, lo que pone de relieve los estrechos vínculos entre Tokio y Taipei y ha provocado una enérgica respuesta de Pekín.
|
etiquetas
:
taiwán
,
china
,
japón
7
1
1
K
86
actualidad
6 comentarios
#2
JackNorte
Algunos aun no entienden la etapa historica en la que estan
3
K
49
#1
NoPracticante
Lo que pone de relieve es la servidumbre de Japón a los EEUU.
3
K
36
#3
Gry
*
#1
Leí un artículo hace unas semanas que decía que Japón era el Plan B de los EEUU si no conseguían que China invadiera Taiwán.
Tienen disputas territoriales en nosequé islas así que igual se ofrecen voluntarios para pegarse con China.
0
K
15
#4
salteado3
*
#3
Japón siempre ha invadido a China, no al revés. Y no solo a China, a todo lo que tenía alrededor, y de la manera más hijoputesca y cruel.
Les queda como un guante su asociación con los EE. UU., aunque sea como esbirros.
Quieren guerra, necesitan guerra, y van a hacer todo lo que puedan, hasta el último japonés/europeo.
1
K
24
#5
Andreham
Europa para pelearse con Rusia y Japón para pelearse con China.
Y mientras USA a recuperarse de las horas bajas para volver a salvar el mundo.
Parece que hay un patrón.
1
K
11
#6
Malinke
*
Da vergüenza ajena ver a la presidenta de Japón mirar para Trump cuando habla y después bailar como una idiota al lado de Trump.
0
K
11
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
