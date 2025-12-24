edición general
Una oleada de visitas de legisladores japoneses a Taiwán provoca la ira de China (ING)

Está en marcha una ola de visitas de legisladores japoneses a Taiwán, lo que pone de relieve los estrechos vínculos entre Tokio y Taipei y ha provocado una enérgica respuesta de Pekín.

JackNorte #2 JackNorte
Algunos aun no entienden la etapa historica en la que estan
NoPracticante #1 NoPracticante
Lo que pone de relieve es la servidumbre de Japón a los EEUU.
Gry #3 Gry *
#1 Leí un artículo hace unas semanas que decía que Japón era el Plan B de los EEUU si no conseguían que China invadiera Taiwán.

Tienen disputas territoriales en nosequé islas así que igual se ofrecen voluntarios para pegarse con China.
salteado3 #4 salteado3 *
#3 Japón siempre ha invadido a China, no al revés. Y no solo a China, a todo lo que tenía alrededor, y de la manera más hijoputesca y cruel.

Les queda como un guante su asociación con los EE. UU., aunque sea como esbirros.

Quieren guerra, necesitan guerra, y van a hacer todo lo que puedan, hasta el último japonés/europeo.
Andreham #5 Andreham
Europa para pelearse con Rusia y Japón para pelearse con China.

Y mientras USA a recuperarse de las horas bajas para volver a salvar el mundo.

Parece que hay un patrón.
Malinke #6 Malinke *
Da vergüenza ajena ver a la presidenta de Japón mirar para Trump cuando habla y después bailar como una idiota al lado de Trump.
