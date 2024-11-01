edición general
3 meneos
9 clics

OGT previene la desmetilación del ADN y suprime la expresión de elementos transponibles de la heterocromatina al interactuar con TET

La transferasa O-GlcNAc (OGT) interactúa de manera sólida con las tres dioxigenasas de metilcitosina TET de mamíferos. Aquí mostramos que la eliminación del gen Ogt en células madre embrionarias de ratón (mES) da lugar a un aumento generalizado del producto TET 5-hidroximetilcitosina en los compartimentos eucromáticos y heterocromáticos, junto con una reducción concomitante del sustrato TET 5-metilcitosina en las mismas regiones genómicas.

| etiquetas: ogt , metilación , adn , heterocromatina , tet , transposón
3 0 0 K 38 cultura
8 comentarios
3 0 0 K 38 cultura
#1 Blacloud
No tengo claro ni en qué idioma está la noticia.
4 K 49
Veelicus #2 Veelicus
#1 Es un codigo secreto ruso, acaban de activar a los comandos operativos en toda la UE... tengo miedo!
0 K 11
Sir #6 Sir
#1 Yo había leído UGT en el titular así que imagínate...
0 K 11
#8 Hynkel
#6 No por casualidad muchos le ponen de mote la OGT.
0 K 8
#4 keenyak
Aunque la propuesta es interesante, le falta transcender la mera fenomenología bioquímica para adentrarse en el espectro dialéctico de interacciones ontogénicas. La abrogación del Ogt instaura una disrupción catacréstica en el equilibrio homeostático de las modificaciones epigenéticas, generando una hiperpotenciación del estado 5-metilcitosina que transgrede los límites topológicos de la compartmentalización cromatínica del OGT embrionario. Esto no es una mera transición cuantitativa, sino una reconfiguración holística del paradigma heterocromático que no se limita a las regiones genómicas.
3 K 47
Variable #5 Variable
#4 ¡No hija no!
1 K 27
#7 keenyak
#5 Te garantizo que sí. No sólo la sinergia negativa y retroalimentativa en ausencia del andamiaje enzimático de OGT precipita una cascada de desestabilización meta-epigenética, sino que también las dioxigenasas TET, privadas de su regulador allostérico, adquieren una procividad reactiva hacia su sustrato, catalizando una transformación pan-genómica que desdibuja la dicotomía canónica entre eu- y heterocromatina. Esta transmutación constituye un epifenómeno de primer orden dentro del continuum informacional del nucleoplasma, como era de esperar.
0 K 6
GanaderiaCuantica #3 GanaderiaCuantica
Solo puedo decir una cosa tras hacer como leer el artículo: ¿no debería estar en Ciencia?
0 K 9

menéame