OGT previene la desmetilación del ADN y suprime la expresión de elementos transponibles de la heterocromatina al interactuar con TET

La transferasa O-GlcNAc (OGT) interactúa de manera sólida con las tres dioxigenasas de metilcitosina TET de mamíferos. Aquí mostramos que la eliminación del gen Ogt en células madre embrionarias de ratón (mES) da lugar a un aumento generalizado del producto TET 5-hidroximetilcitosina en los compartimentos eucromáticos y heterocromáticos, junto con una reducción concomitante del sustrato TET 5-metilcitosina en las mismas regiones genómicas.