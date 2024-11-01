Una oficial de la Marina estaba a punto de recibir un mando histórico. Entonces intervino Hegseth. [Ing]

Una oficial de la Marina estaba a punto de asumir un papel histórico supervisando a los Navy SEALs de élite antes de que el secretario de Defensa Pete Hegseth interviniera. La oficial, de la que no se conoce el nombre, estaba destinada a ser la primera mujer en un comando de Guerra Especial Naval tras convertirse en la primera mujer en servir en el SEAL Team Six como comandante de tropas. Es probable que Hegseth cancelara la orden porque no quería que una mujer ocupara un puesto estrechamente relacionado con el reclutamiento de Navy SEALs.