Los octogenarios a los que la Casa de Alba intenta desalojar en Madrid: "Llevo 53 años aquí y soy la más joven"

Sus alquileres están especialmente protegidos por una antigua ley que cambió en el año 1982: los acuerdos firmados antes -como es su caso- no se pueden anular por parte de la propiedad y los inquilinos, de momento, se niegan a marcharse. “Se han reunido conmigo amigablemente, quieren que nos vayamos por las buenas. Pero nosotros no nos vamos a ir, ni por las buenas ni por las malas”, asevera en conversación con Somos Madrid. Sus vecinos, todos octogenarios salvo uno, casi centenario. “Llevo 53 años aquí y soy la que tiene el contrato más joven”

#1 Nastar
Toda la vida con casa practicamente gratis a cuenta de los malvados rentistas, si no han tenido mala cabeza tendran incluso propiedades...pero no se les puede echar ....
1 K 9
yende #2 yende *
#1 Como era aquello de los contratos están para cumplirse.
0 K 9
insulabarataria #3 insulabarataria
#1 pregunta, que no lo sé: ¿Las hipotecas suben con el IPC?
0 K 10

