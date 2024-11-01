edición general
Obús - Va a Estallar el Obus - Videoclip oficial

Obús - Va a Estallar el Obus - Videoclip oficial, 1982

Esta canción, además de ser de mis favoritas de Obús, como dice un comentario del vídeo:
Lo mejor del vídeo clip es el reportaje gráfico tan estupendo del Madrid de los 80.
¿Vivimos mejor ahora que antes? Yo creo que viendo las imágenes, diría que sí. El problema para muchos será la vivienda, los salarios bajos y los precios altos. Pero antes, era andar de pringao con los colegas por la calle y perder el tiempo mirando para el aire sentado en un banco de un parque.
Por cierto, la formación original tocó hace poco. No lo hacen mal pero ya no son lo que eran www.youtube.com/watch?v=2K1oElk0qpI
