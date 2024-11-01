·
16554
clics
Estos son los precios de los seguros de salud de 2026 en Nueva York y Estados Unidos
10367
clics
Nota aclaratoria del Ministerio de Hacienda
6711
clics
Que agradable sujeto
6232
clics
MALEMÁTICAS CCCIII: a nadie le llamó la atención
4120
clics
Nuevo despliegue de acoso machista de Bertrand Ndongo y Vito Quiles ante Sarah Santaolalla en plena calle: "La experta en chupadas"
11
meneos
31
clics
Obús - Va a Estallar el Obus - Videoclip oficial
Obús - Va a Estallar el Obus - Videoclip oficial, 1982
obús
canción
rock
heavy
metal
madrid
españa
cultura
2 comentarios
#1
rusito
Esta canción, además de ser de mis favoritas de Obús, como dice un comentario del vídeo:
Lo mejor del vídeo clip es el reportaje gráfico tan estupendo del Madrid de los 80.
¿Vivimos mejor ahora que antes? Yo creo que viendo las imágenes, diría que sí. El problema para muchos será la vivienda, los salarios bajos y los precios altos. Pero antes, era andar de pringao con los colegas por la calle y perder el tiempo mirando para el aire sentado en un banco de un parque.
#2
rusito
Por cierto, la formación original tocó hace poco. No lo hacen mal pero ya no son lo que eran
www.youtube.com/watch?v=2K1oElk0qpI
¿Vivimos mejor ahora que antes? Yo creo que viendo las imágenes, diría que sí. El problema para muchos será la vivienda, los salarios bajos y los precios altos. Pero antes, era andar de pringao con los colegas por la calle y perder el tiempo mirando para el aire sentado en un banco de un parque.