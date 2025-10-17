Un observatorio español fotografía algo inexplicable en el objeto interestelar 3I/Atlas

Una imagen del observatorio del Teide muestra una cola masiva de 6.000 kilómetros en el objeto interestelar 3I/ATLAS que apunta hacia el sol, algo que nunca se ha observado en la historia y que no tienen explicación por ahora. Los expertos en cometas celebraron que 3I/ATLAS se comporta como un cometa. Sin embargo, su entusiasmo pasó por alto el hecho de que la imagen revelaba una anticola dirigida hacia el Sol. Es tan sorprendente como fotografiar un gato en el jardín y que la cola le salga de la frente