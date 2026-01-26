¿Es obligatorio que una persona que no sabe encender un ordenador modifique una declaración de la renta? (opinión)

Resulta penoso, duele ver y constatar el abandono al que las instituciones, públicas y privadas, someten a las personas mayores, o dependientes, o a las que no manejan las nuevas tecnologías en general, da igual la edad. Me pregunto qué sería de mi padre si yo no estuviera. Me pregunto cuántos afectados habrá y, sobre todo, me pregunto por qué mis abuelos sí encontraban servicio en las instituciones públicas a las que acudían y no lo encuentra ahora un ciudadano que acude a una Administración híper dotada, que parece que te expulsa...
Yo uso ordenador hace tiempo y cuando tengo que lidiar con una web institucional me da un dolor.
Por otra parte, cada vez hay menos personas que no saben encender un ordenador.
Por ejemplo en registros y bibliotecas hay ordenadores para el que no tiene.
A día de hoy alucino con que hayan personas que paguen una gestoría para matricular un coche o hacer una simple transferencia de propiedad, y mira, ahí están.