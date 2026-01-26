edición general
¿Es obligatorio que una persona que no sabe encender un ordenador modifique una declaración de la renta? (opinión)

Resulta penoso, duele ver y constatar el abandono al que las instituciones, públicas y privadas, someten a las personas mayores, o dependientes, o a las que no manejan las nuevas tecnologías en general, da igual la edad. Me pregunto qué sería de mi padre si yo no estuviera. Me pregunto cuántos afectados habrá y, sobre todo, me pregunto por qué mis abuelos sí encontraban servicio en las instituciones públicas a las que acudían y no lo encuentra ahora un ciudadano que acude a una Administración híper dotada, que parece que te expulsa...

comadrejo
Pero si existe el programa de la Aeat "Le llamamos" y se hace por teléfono.
Gry
#5 Si es algo complicado no te ayudan, te dicen que vayas a un gestor.
#8 EISev
#6 te la tramitan, otra cosa es que no te asesoren con deducciones
Uge1966
#6 ... O no te has acordado de llevar el papelito "x" que te hace falta, no recuerdas la fecha exacta de la compra de la casa esa que has vendido el año pasado, ni idea de los gastos que tuviste que soportar, no te han mandado del curro el certificado de retenciones, la persona que te ha tocado no tiene el día para empatizar mucho, y si ahora dices que lo traes mañana, te piden volver a pedir cita, te la dan para "a saber" y ya no te atiende la misma persona... en fin...
EldelaPepi
No debería serlo.
Yo uso ordenador hace tiempo y cuando tengo que lidiar con una web institucional me da un dolor.

Por otra parte, cada vez hay menos personas que no saben encender un ordenador.
DaniTC
Ya se hacía con la población analfabeta desde hace décadas. Hubo muchos abuelos que solo sabían poner su nombre, ahora ya menos. No nos llevemos las manos a la cabeza ahora.
#3 guillersk
Debería y juraría que es obligatorio gente que te ayude en las delegaciones de hacienda

Por ejemplo en registros y bibliotecas hay ordenadores para el que no tiene.
cosmonauta
#3 Si. Hay unos servicios cojonudos que te la hacen. Gestoría gratis.
#4 joseangel277
Hace 40 años era muy normal que la mayoria de las personas acudieran a un gestor/asesor para que les hiciera la renta con calculadora y bolígrafo. Yo he hecho unas cuantas bastantes a mis amigos y compañeros de trabajo. Lo del Padre y el papel contínuo fue toda una revolución. Ya podías ir a los bancos y el empleado te la hacía como cortesía. Eso de que te venga ya hecha y la confirmes por supuesto que es un gran avance, pero para los que tengan dificultades Hacienda tiene servicio de ayuda incluso presencial.
A día de hoy alucino con que hayan personas que paguen una gestoría para matricular un coche o hacer una simple transferencia de propiedad, y mira, ahí están.
BRRZ
#4 es por un tema de tiempo. Pagas, haces una llamada y pim pam.
