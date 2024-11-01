edición general
2 meneos
27 clics
NVIDIA revela la primera oblea Blackwell "Made in USA" por TSMC

NVIDIA revela la primera oblea Blackwell "Made in USA" por TSMC

Cuando Donald Trump volvió al poder y asumió de nuevo su posición de presidencia de Estados Unidos, uno de los cambios más significativos que realizó bajo su mandato fue decidir que implementaría aranceles de importación a todos los países del mundo. Esto fue una decisión catastrófica, la bolsa se hundió, las grandes empresas fueron las que más cayeron y China la que peor acabó con los aranceles más altos. Tras esta noticia, las compañías buscaron alternativas y claro, producir los productos en territorio estadounidense les libraría de pagar ta

| etiquetas: nvidia , oblea , eeuu , tsmc , blackwell
2 0 0 K 30 actualidad
1 comentarios
2 0 0 K 30 actualidad
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Ahora, a ver cuando sacan la segunda, a qué precio y que % de la oblea es utilizable (pal que no lo sepa, en las obleas hay chips que salen buenos, otros menos buenos y otros no salen, los primeros los venden caros, los segundos los capan y son la gama media y el resto, pérdidas)
1 K 31

menéame