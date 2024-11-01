edición general
"Nunca pensé que me iban a atacar a mí": los sobrevivientes del ataque con misil al Bloque 12, el edificio donde murió una mujer por los bombardeos de EE.UU. en Venezuela

Eran las 2:00 de la mañana cuando un proyectil cayó en su departamento. "La onda explosiva me tiró contra la pared", recuerda Wilman González. Tirado en el suelo, abrió los brazos mirando al cielo y se despidió: "Dios, perdona todos mis pecados". En ese instante, recuerda, "sentí que había muerto". Momentos después se dio cuenta que tenía enterrada en su cara una astilla de madera que se había desprendido de la puerta. "Como pude me la saqué y fui a atender a mis hermanos que estaban aturdidos por el impacto"

carademalo #1 carademalo
"Ataque quirúrgico".

Entre los estadounidenses y los israelíes, con tanta depreciación del término, no me extraña que haya tanta gente acojonada de entrar en un quirófano.
6
#4 Echenique29A
#1 daño colateral, camarada
2
Top_Banana #8 Top_Banana
#4 Venga! A dormir!
0
HeilHynkel #6 HeilHynkel
Vaya, aquí no salen POZI, Suputapluma, el cantorado y demás hablando de ataques a población civil.

¿la casualidad?
3
#7 muerola
En España gente defendiendo que tiren misiles a otro país
1
azathothruna #2 azathothruna
Esa frase no se por que la remarco la BBC
O es que quieren hacerlos parecer de inocentes.
O quiere limpiar a los gringos
0
Jointhouse_Blues #5 Jointhouse_Blues
#2 Propaganda bélica. La bbc dejando bien claro su posicionamiento.
1
meneantepromedio #10 meneantepromedio
En toda acción militar hay daños colaterales. En cuanto a quirúrgico lo fue y por mucho, tanto que han logrado por completo su objetivo sin bajas propias.
0
#3 Echenique29A
Los rodilla en tierra pensaban que nunca les llegaría la hora. Patria, socialismo o muerte ... jodanse.
0
#9 Kuruñes3.0
#3 Das asco.
1

