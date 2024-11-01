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Los nuevos radares de la DGT: cazan en 6 carriles, multan de noche y llegan este verano

Los nuevos radares de la DGT: cazan en 6 carriles, multan de noche y llegan este verano

La DGT ha adjudicado a la empresa Tradesegur el suministro de 15 nuevos radares dinámicos para la Guardia Civil de Tráfico. La inversión supera el millón de euros, los equipos llegarán antes del verano y permitirán controlar la velocidad incluso en autovías de seis carriles, también de noche y desde un coche en movimiento. Si pensabas que la DGT había alcanzado su techo en cuanto a despliegue de radares, conviene que te sientes. La Dirección General de Tráfico acaba de cerrar una nueva inversión de 1.020.000 euros para reforzar el control de velocidad en las carreteras españolas con 15 nuevos radares dinámicos de última generación, según consta en la formalización del contrato publicada en el Boletín Oficial del Estado.

| etiquetas: dgt , nuevos , radares , llegan , este , verano
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23 comentarios
5 2 0 K 113 Motor
HeilHynkel #3 HeilHynkel *
Al precio que está el combustible compensa ir 10 kms por debajo del limite (menos no que se monta atasco y puede ser hasta peligroso)
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Mark_ #21 Mark_
¿Y para cuando un radar para esos subnormales que no respetan la distancia de seguridad y se te ponen en el puto tubo de escape?
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josde #15 josde
Hay radares fijos y los que van montados en coches camuflados que multan de noche, no necesitan flash.
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Cristian_AC #4 Cristian_AC *
No seré yo el que cuestione la seguridad en carreteras y los beneficios de ello, pero si el gobierno pusiera las mismas ganas en la vivienda, sanidad y educación como hace en la DGT tendríamos muchos problemas solucionados.

Y sí, lo se, es por el afan recaudatorio, nuestra seguridad se la pela bastante, sean el gobierno de turno del espectro político que sea y sí las empresas bien que aprovechan.
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angelitoMagno #7 angelitoMagno *
#4 El conjunto de las administraciones gasta más dinero en sanidad y educación que en seguridad víal. Pero bastante más.
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KoLoRo #10 KoLoRo
#7 las mismas ganas

No se habla de inversión...
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angelitoMagno #11 angelitoMagno
#10 ¿Como cuantificas las ganas? Se me ocurre que los recursos empleados, tanto económicos como de personal, es la mejor forma de hacerlo, pero si me explicas otra forma de medir las ganas, soy todo oídos.
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KoLoRo #16 KoLoRo
#11 Ami que me encasquetas el solucionar los problemas de gente que cobra 100K al año? xD Dame 100K y empezamos a hablar.

Respondes a un comentario que habla de como se gestionan los recursos con "es que a los otros se les da muchisisimos recursos".

A un tonto puedes darle todo el puñetero Leroy Merlin y no quiere decir que te construya una casa.
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angelitoMagno #18 angelitoMagno
#16 Ya, bueno, cuando se parte de simplezas y nos negamos a contrastar datos, no hay debate posible, claro.
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KoLoRo #19 KoLoRo
#18 Por supuesto, meter dinero a mansalva soluciona los problemas, claro.
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taSanás #23 taSanás
#4 en la vivienda ponen exactamente las mismas ganas, hacen todo lo posible para que la recaudación esté en máximos ;)
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Atusateelpelo #9 Atusateelpelo
Es por nuestra seguridad :troll:
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yoma #20 yoma
#17 Me acaba de llegar una multa de radar por ir a 60 cuando el límite es de 50. Es una carretera con dos carriles en cada sentido con mediana que transcurre por sitio despoblado entre dos distritos de Madrid. Al ser población limitan a 50. Ni vi un solo coche en todo el trayecto ni en un sentido ni en otro. Pero no es afán recaudatorio, porque había que velar por mi seguridad. :troll:
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alfre2 #6 alfre2
Si no parasen de noche para multar llegarían mucho antes.

Me voy. Yo cierro! :foreveralone:
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#12 Jacusse
Cómo será el dinero que sacan con las multas...
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#14 daniMate
#12 si la gente quiere pagar multas... Hay que darles el gusto.
espero que sea mucho, que cada día hay más gente deseando que le saquen la foto.
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#17 Jacusse
#14 no. Nadie quiere pagar multas.

Hay límites de velocidad absurdos. Con su radarcito.
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Postmeteo #2 Postmeteo
Espera espera espera. ¿Los radares ya existentes no multan de noche?
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alfre2 #5 alfre2
#2 te aseguro que sí. Eso o vengo del futuro
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Atusateelpelo #8 Atusateelpelo
#2 Por logica el flash deslumbraria.
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taSanás #22 taSanás
#8 porque claro, no hay opción a que haya flashes de lux no visible en el espectro humano.
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#1 Tiranoc
Ah bueno, si multan de noche con viajar por el día queda todo solucionado :troll:
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josde #13 josde
#1 Mejor al atardecer o al amanecer que ni es de dia ni de noche. xD
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menéame