Los nuevos radares de la DGT: cazan en 6 carriles, multan de noche y llegan este verano

La DGT ha adjudicado a la empresa Tradesegur el suministro de 15 nuevos radares dinámicos para la Guardia Civil de Tráfico. La inversión supera el millón de euros, los equipos llegarán antes del verano y permitirán controlar la velocidad incluso en autovías de seis carriles, también de noche y desde un coche en movimiento. Si pensabas que la DGT había alcanzado su techo en cuanto a despliegue de radares, conviene que te sientes. La Dirección General de Tráfico acaba de cerrar una nueva inversión de 1.020.000 euros para reforzar el control de velocidad en las carreteras españolas con 15 nuevos radares dinámicos de última generación, según consta en la formalización del contrato publicada en el Boletín Oficial del Estado.