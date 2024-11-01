·
Nuevos datos revelan que la actividad solar no deja de aumentar y los científicos no saben por qué
Un estudio de la NASA confirma una tendencia al alza desde 2008, que contradice las predicciones de que el Sol iba a entrar en un periodo de baja actividad
etiquetas
nasa
sol
actividad solar
ciencia
#1
PerritaPiloto
Lo del Sol es un asunto candente.
#2
satchafunkilus
Va a deja a la tierra hecha un solar. Badum tskkkk.
#3
mis_cojones_en_bata
El cambio climático
#4
alesay
Como diria un MAGA algo tendrá que ver las placas solares
