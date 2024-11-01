edición general
Nuevos datos revelan que la actividad solar no deja de aumentar y los científicos no saben por qué

Un estudio de la NASA confirma una tendencia al alza desde 2008, que contradice las predicciones de que el Sol iba a entrar en un periodo de baja actividad

#1 PerritaPiloto
Lo del Sol es un asunto candente. 8-D
satchafunkilus #2 satchafunkilus
Va a deja a la tierra hecha un solar. Badum tskkkk.
mis_cojones_en_bata #3 mis_cojones_en_bata
El cambio climático :troll:
alesay #4 alesay
Como diria un MAGA algo tendrá que ver las placas solares
