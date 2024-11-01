edición general
El nuevo Zeekr 001 supera récords al alcanzar 80% de carga en menos de 7 minutos

El Zeekr 001 actualizado integra una batería de fosfato de hierro y litio con mayor estabilidad térmica, ciclo de vida más largo y menor coste y menor dependencia de materiales críticos. El hecho de que una carga completa (del 4% al 100%) tarde solo 13 minutos y otorgue hasta 710 kilómetros de autonomía (ciclo CLTC) abre posibilidades concretas para desplazamientos largos sin necesidad de planificación obsesiva. El Zeekr 001 actualizado integra una batería de fosfato de hierro y litio (LFP) de 95 kWh

"710 kilómetros de autonomía (ciclo CLTC)"

Esto se lo podrían ahorrar en el artículo.

Ese es el ciclo chino, que no sirve para nada.
Por 70k aurelios. Una flipada para pudientes...
Debe de calentarse de que da gusto, en verano debe ser encantador ponerle una cámara térmica al conector con 50 grados a la sombra
