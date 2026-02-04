El nuevo tratamiento que elimina los efectos de la presbicia se venderá en farmacias de EEUU

La FDA estadounidense acaba de aprobar Yuvezzi, un colirio de doble acción contra la presbicia que restaura la visión de cerca hasta 10 horas con solo una aplicación diaria. Una sola gota al día de un colirio puede sustituir a las gafas de leer de muchas de las personas que sufren de presbicia. Yuvezzi, una terapia desarrollada por la compañía biotecnológica Tenpoint Therapeutics, acaba de recibir la aprobación de la Food and Drug Administration FDA (la agencia del medicamento estadounidense) para su venta y es el primer colirio de doble acción