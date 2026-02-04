edición general
10 meneos
38 clics
El nuevo tratamiento que elimina los efectos de la presbicia se venderá en farmacias de EEUU

El nuevo tratamiento que elimina los efectos de la presbicia se venderá en farmacias de EEUU

La FDA estadounidense acaba de aprobar Yuvezzi, un colirio de doble acción contra la presbicia que restaura la visión de cerca hasta 10 horas con solo una aplicación diaria. Una sola gota al día de un colirio puede sustituir a las gafas de leer de muchas de las personas que sufren de presbicia. Yuvezzi, una terapia desarrollada por la compañía biotecnológica Tenpoint Therapeutics, acaba de recibir la aprobación de la Food and Drug Administration FDA (la agencia del medicamento estadounidense) para su venta y es el primer colirio de doble acción

| etiquetas: presbicia , fda , eeuu
9 1 0 K 95 medicina
11 comentarios
9 1 0 K 95 medicina
Arzak_ #4 Arzak_
No obstante, la FDA advierte de efectos adversos frecuentes. Entre los más comunes se encuentran la irritación en el lugar de instilación (20% de los participantes), visión tenue u “oscura” temporal (16%) y dolor de cabeza (13%). También se registraron casos de hiperemia conjuntival (8%) e hiperemia ocular (7%). La mayoría de estas reacciones fueron leves, transitorias y se resolvieron por sí solas.

El prospecto oficial emitido por la FDA recoge además precauciones específicas. Se recomienda…   » ver todo el comentario
2 K 21
#8 Xoche
#4 Me quedo con las gafas
2 K 24
verocla #11 verocla
#8 Eso había pensado antes de leer nada. Ni de coña me meto na de eso en los ojos
0 K 10
UnbiddenHorse #2 UnbiddenHorse
Y en España?
0 K 10
#6 Nastar
#5 jajajaja, pues si...

haría otras cosas... pero no da para mas la edad...
0 K 7
#7 Xoche
Espero que no salga un ojo de la cara
0 K 7
#10 Xoche *
#5 No siempre. A veces a la pareja no le duele la cabeza xD
0 K 7
#3 Nastar
joder, qeu buena noticia
ya me hace falta... todavía aguanto pero a ultima hora del día sobre todo en cama -no me preguntes porque- ya veo como el culo
eso si, aguanto con el movil a cierta distancia, fuente grande y brillo a tope.... que todo hay que decirlo..
0 K 7
#5 SolarNeron
#3 Eso es un señal de que a la cama se va a dormir :->
0 K 6
#9 Xoche
#3 Si necesitas alejar más el movil y no te dan los brazos tienes el palo de selfies :-D
1 K 10
TXTSpake #1 TXTSpake
Ostras, pues genial este tema!
0 K 6

menéame