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Nuevo récord de población en España, con 49.687.120 habitantes en el primer trimestre de 2026, gracias a los extranjeros

Nuevo récord de población en España, con 49.687.120 habitantes en el primer trimestre de 2026, gracias a los extranjeros

La población de España ha registrado un nuevo récord histórico hasta los 49.687.120 habitantes en el primer trimestre de 2026, frente a los 49.227.658 a 1 de abril de 2025, con un incremento de 97.021 personas respecto al trimestre anterior, gracias al aumento de los nacidos en el extranjero (123.076 más, hasta un máximo de 10.154.722).

| etiquetas: récord histórico , población en españa , habitantes , los extranjeros
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8 comentarios
3 1 0 K 44 actualidad
#3 Pitchford
La tasa de incremento de población de los últimos 4 años es del orden del doble de la que se necesita para mantener la relación entre población activa y población dependiente, por lo que esta relación ha mejorado. El incremento de población está siendo absorbido bien por la economía, por la mejora del turismo, las inversiones en renovables y los servicios de alto valor añadido. Sin embargo, no se han puesto los medios para procurar suficiente vivienda en consonancia y para crear más puestos de trabajo fuera de las zonas con vivienda más cara y escasa.
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Veelicus #4 Veelicus
#3 El problema va a venir cuando llegue una crisis gorda... no va a haber dinero para todos y seremos de nuevo los pobres los que nos de demos de ostia entre los demas pobres
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#5 Pitchford
#4 Pues sí, esperemos que la próxima crisis no sea muy gorda. Y, cuidado, que si hay mucha mierda, puede haber para todos.
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eltxoa #1 eltxoa
pa'qué tantos!!??
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#7 Luiskelele
Ahora sólo quedaría adaptar los servicios públicos y la vivienda a la nueva realidad de ser un cojón de gente más, en vez de ver cómo se achatarra todo poco a poco, o cómo se meten familias enteras a vivir en un puto cuartucho infecto.

Uno puede soñar...
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#2 Toponotomalasuerte *
para tomar relevancia en europa y dejar de ser la última mierda.
Tenemos que llegar a 80 millones para ser la cabeza de europa de nuevo.
Era pa #_1
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#6 vGeeSiz
Gracias? o por culpa de? xD

Por eso los indicadores "per capita" están bajando y por lo tanto, la vida en España es peor y los servicios públicos igual
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apetor #8 apetor
Gracias ?!
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menéame