Nuevo récord de población en España, con 49.687.120 habitantes en el primer trimestre de 2026, gracias a los extranjeros

La población de España ha registrado un nuevo récord histórico hasta los 49.687.120 habitantes en el primer trimestre de 2026, frente a los 49.227.658 a 1 de abril de 2025, con un incremento de 97.021 personas respecto al trimestre anterior, gracias al aumento de los nacidos en el extranjero (123.076 más, hasta un máximo de 10.154.722).