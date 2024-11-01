Nuevo récord de población en España, con 49.687.120 habitantes en el primer trimestre de 2026, gracias a los extranjeros

La población de España ha registrado un nuevo récord histórico hasta los 49.687.120 habitantes en el primer trimestre de 2026, frente a los 49.227.658 a 1 de abril de 2025, con un incremento de 97.021 personas respecto al trimestre anterior, gracias al aumento de los nacidos en el extranjero (123.076 más, hasta un máximo de 10.154.722).
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Uno puede soñar...
Tenemos que llegar a 80 millones para ser la cabeza de europa de nuevo.
Era pa #_1
Por eso los indicadores "per capita" están bajando y por lo tanto, la vida en España es peor y los servicios públicos igual