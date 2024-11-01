edición general
2 meneos
1 clics
El nuevo problema de los ucranianos que se quedan sin luz: los estafadores que prometen compensaciones por los cortes

El nuevo problema de los ucranianos que se quedan sin luz: los estafadores que prometen compensaciones por los cortes

Los estafadores tratan de hacer caja a costa de quienes se han quedado sin electricidad. Les piden datos personales y les prometen inexistentes compensaciones por los cortes de luz. El ministro de Energía, Denys Shmyhal, asegura que no queda ni una sola central eléctrica intacta en Ucrania.

| etiquetas: ucrania , estafadores , cortes , luz
2 0 0 K 24 actualidad
3 comentarios
2 0 0 K 24 actualidad
Connect #3 Connect
Osea que mientras los ucranianos atacaban refinerías, los rusos les han destrozado todas las centrales eléctricas.
No se, me temo que la estrategia de los ucros no ha estado muy acertada. Los ruskis siguen circulando mientras los otros tiritan de frío.

Estos dos, o paran ya, o se van a tirar así muchos años porque ninguno de los dos gana ni pierde. Así están en empate técnico y jodiendo a la población.
2 K 37
Pertinax #1 Pertinax *
No se quedan sin luz, se quedan sin energía eléctrica, debido la invasión criminal rusa que está atacando a la población civil.
2 K 35
cosmonauta #2 cosmonauta *
#1 Ahora mismo hay -16°C en Kiev.
3 K 51

menéame