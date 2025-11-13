edición general
Nuevo gran negocio ilegal en Madrid: empadronar a extranjeros en domicilios o locales por hasta 300 euros

[Visible en modo lectura] El documento, gratuito y esencial para cualquier trámite, se ha convertido en un dolor de cabeza para los inmigrantes que alquilan habitaciones o comparten piso.

Mark_ #1 Mark_ *
Está las montañas, las playas, el Arca de Noé, el hilo negro y luego lo de empadronar a extranjeros a cambio de dinero en orden de antigüedad.
#2 El_dinero_no_es_de_nadie
Los emprendedores, si tienes ingenio encuentras un nicho de mercado
ObeyTheSheep #4 ObeyTheSheep
Esto me lo han hecho y lo he visto hacer en Alemania para conseguir el Anmeldung.
SegarroAmego #3 SegarroAmego
El tema de la inmigración es un puto chiste en este país. Una casa de putas
