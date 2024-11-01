edición general
Un nuevo estudio la de la Universidad Yonsei en Corea del Sur sugiere que la expansión del universo podría haber comenzado a ralentizarse

El investigador principal, el profesor Young-Wook Lee, de la Universidad Yonsei en Corea del Sur, declara: "Nuestro estudio muestra que el universo ya ha entrado en una fase de expansión desacelerada en la época actual y que la energía oscura evoluciona con el tiempo mucho más rápidamente de lo que se pensaba anteriormente. Si se confirman estos resultados, supondría un importante cambio de paradigma en la cosmología desde el descubrimiento de la energía oscura hace 27 años".

Arzak_ #1 Arzak_
Ahora viene la contracción 8-D
elsnons #2 elsnons
#1 justo lo que dicen en la película K-PAX expansión y contracción , hagámoslo bien ahora porque volverá a repetirse .
powernergia #3 powernergia
Primero Trump y ahora esto.
cocolisto #4 cocolisto
Creo que la expansión o contracción son las cabezas.Somos como una hormiga intentando describir la profundidad de las mareas y sus corrientes oceánicas.
Nitanmal #5 Nitanmal
El "podría" cosmológico de la semana
