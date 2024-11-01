Nuevo estudio: la disminución de la tasa de fertilidad mundial ahora se relaciona directamente con la mercantilización de la vivienda

En toda la OCDE, la fertilidad ha caído en picado, pasando de 3,3 hijos por mujer en 1960 a solo 1,5 en la actualidad. Los demógrafos lo califican de crisis. Los políticos se retuercen las manos. Pero pocos quieren nombrar al culpable que tienen delante de sus narices: hemos convertido la vivienda en un activo financiero en lugar de en un hogar, y el coste se mide en niños que nunca nacerán. [EN INGLÉS]
| etiquetas: vivienda , especulacion , natalidad
Pero no conviene que se sepa, porque se os hunde el chiringuito este, la demanda, la esclavitud y la pobreza
La derecha antisionista en EEUU culpa a de todo esto a Israel, que provoca esta inmigración masiva y permite tener mano de obra barata en el primer mundo después de saquearles y espantarlos de donde viven.
El número de musulmanes en EEUU pasó de 1 millón antes del 11S a 5… » ver todo el comentario
Por ejemplo, según el INE en España hay 250k nuevas familias al año vs 100k nuevas viviendas. Ese es el verdadero problema.
Y sobre la natalidad, yo lo veo más bien un problema del feminismo, o al menos de cierta cultura que ha permeado. Mucha gente mucho más pobre tiene muchos más hijos.
Segunda mentira, el feminismo, ni la discuto porque estás haciendome la de abrir frentes estúpidos para alejar el debate de la solución
Tercera mentira los datos no apoyan lo de "construir más"
Se te olvido mencionar la conspiración judeo-masónica.
Señalar y la luna y mirar el dedo
Que sí, que alguno que querría no puede porque no tiene casa, ok... pero los que tienen tampoco "se reproducen" como se hacía antes, simplemente porque ya no ven la necesidad de tener hijos que existía en el pasado.