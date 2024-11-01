Nuevo estudio: la disminución de la tasa de fertilidad mundial ahora se relaciona directamente con la mercantilización de la vivienda

edición general
En toda la OCDE, la fertilidad ha caído en picado, pasando de 3,3 hijos por mujer en 1960 a solo 1,5 en la actualidad. Los demógrafos lo califican de crisis. Los políticos se retuercen las manos. Pero pocos quieren nombrar al culpable que tienen delante de sus narices: hemos convertido la vivienda en un activo financiero en lugar de en un hogar, y el coste se mide en niños que nunca nacerán. [EN INGLÉS]

Findeton
#6 Los políticos impiden construir, hay constructoras de sobra.

Findeton
#8 Esa gráfica no es válida porque sólo ve la oferta. El aumento de demanda es diferente en cada país, por tanto tienes que cruzar el aumento de la oferta con el aumento de demanda / aumento de número de familias (que por cierto no es lo mismo que aumento de población).

NPCMeneaMePersigue
#10 pero no era culpa de las feministas?

Findeton
#11 ¿El que la gente no tenga hijos? En mi opinión, en parte. Estaba hablando de la vivienda.

NPCMeneaMePersigue
#13 No me la vas a hacer la de liarme con tonterías y estupideces para distraer el debate y manternerme peleando con otras historias jajajaja Cuando tu vas yo vengo de allí

Findeton
#15 Eres tú el que cambia de tema. El problema de la vivienda es, como en todo mercado, de oferta vs demanda. Tienes que ver también la demanda, no sólo la oferta.

NPCMeneaMePersigue
#17 Perfecto, hundamos la demanda en redes sociales :-)

Findeton
#19 Si tienes 250k nuevas familias al año y sólo 100k nuevas viviendas, decir tonterías en las redes sociales no va a eliminar la demanda de vivienda que esa gente tiene.

NPCMeneaMePersigue
#21 El 70% de los menores de 40 años se informa por redes sociales. Es decir su fuente para ir a un sitio depende de lo que leen en redes.

Pero no conviene que se sepa, porque se os hunde el chiringuito este, la demanda, la esclavitud y la pobreza

VFR
Esto de niños que nunca nacerán parece que habla del aborto

NPCMeneaMePersigue
La natalidad hundida un 40% en España desde 2008. A su vez Israel y EEUU promueven bombardeos y terrorismo (al-qaeda, isis, boko haram) en Niger, Sudán, Palestina, Libia, Irak, Afganistán desde el 11S que cometió Israel.

La derecha antisionista en EEUU culpa a de todo esto a Israel, que provoca esta inmigración masiva y permite tener mano de obra barata en el primer mundo después de saquearles y espantarlos de donde viven.

El número de musulmanes en EEUU pasó de 1 millón antes del 11S a 5…   » ver todo el comentario

Findeton
#1 Me parece un mensaje xenófobo ir en contra grupos enteros de gente, como por ejemplo los musulmanes. Además que el problema de la vivienda es que no se construye lo suficiente, no su "mercantilización".

Por ejemplo, según el INE en España hay 250k nuevas familias al año vs 100k nuevas viviendas. Ese es el verdadero problema.

Y sobre la natalidad, yo lo veo más bien un problema del feminismo, o al menos de cierta cultura que ha permeado. Mucha gente mucho más pobre tiene muchos más hijos.

Andreham
#3 No se construye suficiente porque es un bien de mercado.

:shit:

:shit:

NPCMeneaMePersigue
#3 Nadie está señalando a ningún grupo de gente, se está señalando a un país políticamente, no a un israelí sino a los políticos israelíes. Primera mentira

Segunda mentira, el feminismo, ni la discuto porque estás haciendome la de abrir frentes estúpidos para alejar el debate de la solución

Tercera mentira los datos no apoyan lo de "construir más"  media

yarkyark
#1 "desde el 11S que cometió Israel."

Se te olvido mencionar la conspiración judeo-masónica.

NPCMeneaMePersigue
#5 #1 "It's very good": Recalling Benjamin Netanyahu's words on the day of the 9/11 attacks electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/its-very-good-recalling-benj

yarkyark
#9 Con esas fuentes que usas no me extraña que digas las barbaridades que dices.

NPCMeneaMePersigue
#12 Entonces el problema no es que Netanyahu dijera varias veces que el 11S era bueno, que el día siguiente del 11S tuviera ya un plan para bombardear y saquear un montón de países, el problema es la fuente

Señalar y la luna y mirar el dedo

Señalar y la luna y mirar el dedo

yarkyark
#14 EL problema es que tus fuentes son basura y tus conclusiones/invenciones lo mismo.

NPCMeneaMePersigue
#16 Netanyahu es una basura, estamos de acuerdo

yarkyark
#18 Y tus invenciones son lo mismo.

NPCMeneaMePersigue
#20 Señalar la luna y mirar el dedo, no vaya a ser que la gente vea la luna

yarkyark
#22 La linde se acaba y tu te repites

Robus
La gente joven no quiere tener hijos, y ya.

Que sí, que alguno que querría no puede porque no tiene casa, ok... pero los que tienen tampoco "se reproducen" como se hacía antes, simplemente porque ya no ven la necesidad de tener hijos que existía en el pasado.


