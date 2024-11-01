Nuevo estudio: la disminución de la tasa de fertilidad mundial ahora se relaciona directamente con la mercantilización de la vivienda

En toda la OCDE, la fertilidad ha caído en picado, pasando de 3,3 hijos por mujer en 1960 a solo 1,5 en la actualidad. Los demógrafos lo califican de crisis. Los políticos se retuercen las manos. Pero pocos quieren nombrar al culpable que tienen delante de sus narices: hemos convertido la vivienda en un activo financiero en lugar de en un hogar, y el coste se mide en niños que nunca nacerán. [EN INGLÉS]