Nuevo choque en el Gobierno por la ley de violencia vicaria: Rego deja la negociación por cambios "inaceptables" de Justicia

El ministerio de Sira Rego se ha desmarcado de la ley, porque se tipifica la violencia vicaria como un delito neutro y no como uno derivado de la violencia machista y, por tanto, cometido exclusivamente por hombres, algo que creen que perjudicará a las 'madres protectoras'
todavía siguen con lo de "madre protectora"
Madres protectoras como Juana Rivas se entiende... en fin.
Maltratar/matar directamente o a un ser querido para hacer daño a la otra persona, es un puto delito (primero porque esta haciendo daño a alguien directamente que es el principal delito y luego a otra persona indirectamente que suma otro), lo haga quien lo haga o a quien se lo haga, y da igual si unos lo hacen menos o mas, la cuestión es proteger a todas las victimas de delitos sean quienes sean.
EDIT: Y ahora en serio. ¿Alguien versado en código penal sabe si esta ley es necesaria debido a alguna situación concreta que no esté ya cubierta como delictiva?