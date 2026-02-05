edición general
Nuevo choque en el Gobierno por la ley de violencia vicaria: Rego deja la negociación por cambios "inaceptables" de Justicia

El ministerio de Sira Rego se ha desmarcado de la ley, porque se tipifica la violencia vicaria como un delito neutro y no como uno derivado de la violencia machista y, por tanto, cometido exclusivamente por hombres, algo que creen que perjudicará a las 'madres protectoras'

Garbns #2 Garbns
"La tipificación de violencia vicaria que contempla en estos momentos el texto deja a las madres protectoras en una situación de inseguridad jurídica

todavía siguen con lo de "madre protectora" :palm:
DayOfTheTentacle #6 DayOfTheTentacle
#2 Es que "madre secuestradora" queda fatal.
#1 carraxe *
Si lo que dice la entradilla es así, esta mujer es gilipollas. Pero es 20minutos, voy a esperar un rato a que me lo aclare alguien
2 K 25
DayOfTheTentacle #4 DayOfTheTentacle
#1 Las mismas fuentes señalan que, tal y como ha alertado el movimiento feminista, la tipificación de violencia vicaria que contempla en estos momentos el texto deja a las madres protectoras en una situación de inseguridad jurídica.

Madres protectoras como Juana Rivas se entiende... en fin.
#7 carraxe
#4 Me imagino que la movida viene por la definición legal, parece que acientífica, de definir la violencia vicaria como algo exclusivo de los hombres y por tanto una cualidad del machismo. Y puestos a imaginar, supongo que esto viene de no haber discutido esto en su debido momento, que era el de poner estas definiciones negro sobre blanco en la ley. También entiendo que razonar con las estandartes del feminismo tiene que ser agotador.
hazardum #8 hazardum
Es un aburrimiento todo esto, se supone que esta gente debe gobernar para todos, pero solo quieren meter ideología en todo y luego se preguntan porque los chavales jóvenes no se ven representados en la izquierda.

Maltratar/matar directamente o a un ser querido para hacer daño a la otra persona, es un puto delito (primero porque esta haciendo daño a alguien directamente que es el principal delito y luego a otra persona indirectamente que suma otro), lo haga quien lo haga o a quien se lo haga, y da igual si unos lo hacen menos o mas, la cuestión es proteger a todas las victimas de delitos sean quienes sean.
Democrito #5 Democrito *
Debe haber cañonazos en los consejos de ministros. Qué pena que sean secretos porque a mí me gustaría saber qué piensa cada uno.

EDIT: Y ahora en serio. ¿Alguien versado en código penal sabe si esta ley es necesaria debido a alguna situación concreta que no esté ya cubierta como delictiva?
