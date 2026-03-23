El nuevo azul de la Generalitat tiñe la tarjeta SIP y el abono del metro

Este Azul Pantone 293C, que levanta suspicacias porque es también el color del logo del PP, entra ahora como una alternativa al Rojo Pantone 186C. Este ha sido el oficial desde el inicio del autogobierno, hace más de 40 años, que se mantiene como color corporativo, pero quedando en segundo plano. También ha habido variaciones en las redes sociales y la página web así como debería modificarse la serigrafía en edificios, uniformes y coches oficiales.