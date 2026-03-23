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El nuevo azul de la Generalitat tiñe la tarjeta SIP y el abono del metro

El nuevo azul de la Generalitat tiñe la tarjeta SIP y el abono del metro

Este Azul Pantone 293C, que levanta suspicacias porque es también el color del logo del PP, entra ahora como una alternativa al Rojo Pantone 186C. Este ha sido el oficial desde el inicio del autogobierno, hace más de 40 años, que se mantiene como color corporativo, pero quedando en segundo plano. También ha habido variaciones en las redes sociales y la página web así como debería modificarse la serigrafía en edificios, uniformes y coches oficiales.

| etiquetas: azul , generalitat , sip , metro
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6 comentarios
6 1 0 K 122 valencia
Noeschachi #1 Noeschachi
Si no recuerdo mal es la misma jugarreta que hicieron muchos años a en Madrit.
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Noeschachi #5 Noeschachi *
#4 Lo que recuerdo es la desaparición de los autobuses rojos de la EMT madrileña para pasar a otro Pantone peperoide (2007)
www.lasexta.com/viajestic/curioso/que-autobuses-emt-madrid-son-color-a

cc #3
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#6 concentrado
#1 En Madrid fue donde por primera vez a VOX pedir el cambio de colores de rojo a azul en múltiples logos. Llegó a pedir ese cambio con la bandera de la comunidad, la mayoría absoluta de IDA lo ha paralizado, pero en cuando pillen cacho vuelven a la carga, están para las cosas importantes.
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Laro__ #2 Laro__ *
Este Azul Pantone 293C, es también el color del logo del PP. Es una casualidad, porque el PP solo legisla cosas importantes.
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menéame