El nuevo agente autónomo de NVIDIA (AVO) bate a sus propios expertos optimizando GPUs tras una semana de evolución

Un nuevo paper de NVIDIA revoluciona la optimización de software introduciendo los "Operadores de Variación Agéntica" (AVO). En lugar de usar métodos clásicos, un modelo de lenguaje actúa como un agente autónomo que propone, repara y verifica código de forma continua. Al ponerlo a prueba durante 7 días con mecanismos de atención complejos, la IA encontró optimizaciones de microarquitectura que los ingenieros humanos habían pasado por alto, mejorando el rendimiento hasta en un 10,5% frente a los benchmarks más punteros.