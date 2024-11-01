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El nuevo agente autónomo de NVIDIA (AVO) bate a sus propios expertos optimizando GPUs tras una semana de evolución

Un nuevo paper de NVIDIA revoluciona la optimización de software introduciendo los "Operadores de Variación Agéntica" (AVO). En lugar de usar métodos clásicos, un modelo de lenguaje actúa como un agente autónomo que propone, repara y verifica código de forma continua. Al ponerlo a prueba durante 7 días con mecanismos de atención complejos, la IA encontró optimizaciones de microarquitectura que los ingenieros humanos habían pasado por alto, mejorando el rendimiento hasta en un 10,5% frente a los benchmarks más punteros.

| etiquetas: nvidia , ia , software , optimización
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4 comentarios
3 0 0 K 51 actualidad
#3 Pitchford
La IA va a dar sopas con ondas en tareas no manuales al 99% de las personas. Como en el ajedrez, en todo. Solo los genios podrán descubrir cosas fuera del alcance de la IA, al menos por cierto tiempo..
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rojo_separatista #2 rojo_separatista
El tuit de uno de los autores del paper: x.com/bingxu_/status/2036983004200149460  media
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nopolar #1 nopolar
La IA que diseña los chips de la siguiente generación de IA
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Malinke #4 Malinke
Pero que bata a sus expertos, no quiere decir que valga para algo, igual lo dicen sus expertos para mendigar inversiones.
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menéame