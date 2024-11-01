edición general
Nueva revelación sobre el Virgen del Rocío: "El jefe de servicio de Radiodiagnóstico ha sido la cabeza de turco de una situación que él mismo estaba denunciando"

«El jefe de servicio de Radiodiagnóstico ha sido la cabeza de turco de una situación que él mismo estaba denunciando que estaba ocurriendo ante el aumento continuo de la demanda y el descenso constante de profesionales en su servicio, como lo muestran los datos que han sido publicados. «Desde la incorporación de Nieves Romero: reducción de plantilla de anestesistas en el Hospital de la Mujer, se están desmantelando los servicios, se están realizando pruebas de endoscopias y fibrobroncoscopias en el hospital en salas que no reúnen las condicione

#1 tierramar
Esta empleada del SAS que trabaja en el hospital de la polémica de los cribados enumera todo lo que está pasando en el Virgen del Rocío: «Desde la incorporación de Nieves Romero: reducción de plantilla de anestesistas en el Hospital de la Mujer con huelga incluida de los anestesistas durante una semana; después de la inversión realizada en el Muñoz Cariñanos, se están desmantelando los servicios de este hospital, con salas de endoscopias y de fibrobroncoscopias cerradas por vacaciones o por…   » ver todo el comentario
#2 tierramar
Absolutamente perverso en lugar de arreglar el funcionamiento del Hospital lo están empeorando. No tiene limite la crueldad y frialdad de los politicos de los partidos corruptos y sus compinches. Spiriman el médico que denunciaba las irregularidades del SAS, en tiempo de desgobierno del PSOE, estando enfermo de cáncer El SAS echa a 'Spiriman' a la calle: deja sin efecto su contrato
#3 Jarod_mc
para eso vale comer culos en el PP, para que te tiren a los leones, que se joda
