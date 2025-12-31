edición general
La nueva IA hará videollamadas falsas indistinguibles de la realidad y aumentará radicalmente las estafas

lo largo de 2025, los deepfakes mejoraron de manera espectacular. Los rostros, voces y actuaciones de cuerpo completo generados por IA que imitan a personas reales aumentaron en calidad mucho más allá de lo que incluso numerosos expertos esperaban que ocurriese hace apenas unos años. También se utilizaron cada vez más para engañar a la gente. En muchos escenarios cotidianos —especialmente en videollamadas de baja resolución y contenidos compartidos en plataformas de redes sociales— su realismo es ahora lo suficientemente elevado como para engañ

#2 mam23
Si ahora no respondo a casi ninguna llamada, acabaré no respondiendo a absolutamente nada.
Veelicus #6 Veelicus
habra que hacer doble check, cuando alguien te llame para pedir dinero o similar comprobar el numero desde el que te ha llamado y llamarle al numero suyo que tengas para verificar la peticion
u_1cualquiera #8 u_1cualquiera
Por fin le pondremos cara al príncipe nigeriano
OdaAl #1 OdaAl
Bueno, bueno, tampoco nos flipemos, todavía hay formas de detectar a las IAs, quizás en un futuro sea más complicado, pero ha día de hoy sí sabes hacerles las preguntas adecuadas la pillas.
Aokromes #3 Aokromes
#1 hacerle pasar las manos por delante de la cara mismamente.
MoñecoTeDrapo #5 MoñecoTeDrapo
#1 Aunque así sea, si la gente cae en estafas es porque tiene la guardia baja y no se plantea que la situación en que se ve metida pueda suponer una estafa. Eso se va a ver potenciado por la apariencia de realidad de las interacciones con las IAs.
Lamantua #4 Lamantua
Y que va a hacer pedir dinero..? :troll:
#7 jjuan
Cuando veo guiones largos: —especialmente en videollamadas de baja resolución y contenidos compartidos en plataformas de redes sociales—
Me suena ha "hecho con ChatGpt".
