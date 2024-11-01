La nueva amenaza de Trump para la izquierda llega a la policía estatal y local [Eng]

Los correos electrónicos del FBI obtenidos por Zeteo muestran que la administración Trump está presionando a la policía estatal y local para que ataque a los estadounidenses con puntos de vista de izquierda, según muestran los correos electrónicos. A medida que la guerra caliente de Donald Trump en Irán entra en su segundo mes sin un final a la vista, una guerra más tranquila y fría está hirviendo a fuego lento en el frente interno.
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La ventana de Overton en su máximo explendor
ESTO ES LO QUE PASA CUANDO SE METE MIERDA EN EL SOBRE ELECTORAL
Ya sabéis, todos son iguales, unos dicen "le" y otros hacen que tengas que pagar el diesel a 2€ (mientras aún te dejen comprarlo, porque tú coche diesel es menos importante que el camión que pone comida en tu super)
Así que en las próximas elecciones recuerda... Igual el "que se joda x" termina contigo como el más jodido.