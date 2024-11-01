La nueva amenaza de Trump para la izquierda llega a la policía estatal y local [Eng]

Los correos electrónicos del FBI obtenidos por Zeteo muestran que la administración Trump está presionando a la policía estatal y local para que ataque a los estadounidenses con puntos de vista de izquierda, según muestran los correos electrónicos. A medida que la guerra caliente de Donald Trump en Irán entra en su segundo mes sin un final a la vista, una guerra más tranquila y fría está hirviendo a fuego lento en el frente interno.