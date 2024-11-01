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La nueva amenaza de Trump para la izquierda llega a la policía estatal y local [Eng]

La nueva amenaza de Trump para la izquierda llega a la policía estatal y local [Eng]

Los correos electrónicos del FBI obtenidos por Zeteo muestran que la administración Trump está presionando a la policía estatal y local para que ataque a los estadounidenses con puntos de vista de izquierda, según muestran los correos electrónicos. A medida que la guerra caliente de Donald Trump en Irán entra en su segundo mes sin un final a la vista, una guerra más tranquila y fría está hirviendo a fuego lento en el frente interno.

| etiquetas: amenaza , izquierda , trump , policía , guerra interna
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5 comentarios
6 1 0 K 86 actualidad
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
Ojo, que puntos de vista de izquierda desde la perspectiva de la Administración Trump…

La ventana de Overton en su máximo explendor
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#4 detectordefalacias
Nuevamente aprovecho para concienciar a nuestro electorado.

ESTO ES LO QUE PASA CUANDO SE METE MIERDA EN EL SOBRE ELECTORAL

Ya sabéis, todos son iguales, unos dicen "le" y otros hacen que tengas que pagar el diesel a 2€ (mientras aún te dejen comprarlo, porque tú coche diesel es menos importante que el camión que pone comida en tu super)

Así que en las próximas elecciones recuerda... Igual el "que se joda x" termina contigo como el más jodido.
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efectogamonal #1 efectogamonal
Lo que al final se va a cocer es una guerra civil en el país de la libertad y las armas {0x1f525}
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Falk #3 Falk
#1 pues tiene todos los elementos. Seguramente una guerra civil es lo único q pueda librar al mundo de estos terroristas.
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#5 Alcalino
Si yo fuera un inversor, no metería un céntimo en EEUU
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menéame