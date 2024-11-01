La nueva alternativa frente a la crisis de vivienda: venden habitaciones desde 35.000 euros por falta de alquileres

Una empresa online se dedica exclusivamente a la venta de habitaciones en pisos compartidos con desconocidos. El comprador de la habitación se convierte en copropietario indiviso del inmueble, con una cuota asociada de forma registral a la estancia concreta. Ese título otorga el uso exclusivo de la habitación y el uso compartido de las zonas comunes. Todo queda perfectamente detallado en una escritura que especifica metros, anejos y un contrato con estrictas normas de convivencia. Ya cuentan con una lista de espera de más de 32.000 interesados.
| etiquetas: vivienda , habitaciones , propiedad
Un piso, cinco dueños. Lo ideal para cuando haya que hacer reformas.
De esa forma, si hay que hacer reformas, se hacen. Si hay que venderlo, se vende. Te ahorras el problema de tener que poner de acuerdo a 4 o 5 personas, con circunstancias de vida diferentes, que es lo que verdaderamente complica todo para esos casos.
Y las pagas. Aunque no estés de acuerdo.
Si hay que venderlo, se vende
Aunque no quieras. El propietario del inmueble es la empresa inmobiliaria. Y si tú quieres venderlo, dependes de ella.
Te ahorras el problema de tener que poner de acuerdo a 4 o 5 personas,
Claro. Porque tú no tienes poder de decisión. El inmueble es de la empresa inmobiliaria. Tu opinión no cuenta.
Y si el dueño la quiere vender, te llevas tu parte. Supongo que definiendo unos parámetros.
Al final, estás comprando el derecho a vivir en un piso...
Je. Que lo van a reformar por la cara.....
O las pagan los "inquilinos" o no hay reformas.
Y si el dueño la quiere vender, te llevas tu parte.
¿ Qué parte?
El dueño le vende el inmueble a otra empresa con "los bichos". Listo.
Al final, estás comprando el derecho a vivir en un piso...
Exacto.
No el piso. No tienes ningún derecho sobre él. Probablemente incluso tengas menos protección legal que un inquilino.
Se hace una reforma por 50,000. Piso valorado en 250,000. Los 50,000 los paga la inmobiliaria. Pero los porcentajes "de propiedad" se modifican proporcionalmente.
Se vende por 500,000, por ejemplo. Se reparte según el porcentaje de propiedad modificado....
En el modelo de negocio de las empresas que están popularizando esta práctica en España (a menudo bajo conceptos como "co-living" o inversión fraccionada), la estructura legal suele estar diseñada para que la empresa mantenga el control o una parte del activo.
Muchas veces, la empresa no te vende la habitación directamente, sino que crea una sociedad (SL) para cada inmueble. Tú no compras una parte del piso, sino participaciones de la empresa.… » ver todo el comentario
Primera y segunda vivienda: cero impuestos.
Tercera y consecutivas viviendas: te crujo a impuestos.
Y quién tenga 3 o más viviendas, además IBI progresivo exponencial.
Con eso se acaba la especulación en un año.
crisis deespeculación clásica de la vivienda: vendeninvierte en habitaciones desde 35.000 euros por falta de alquileres.
Nota: no eres propietario de la vivienda en escrituras, la vivienda en escrituras está a nombre de la intermediaria.
Vamos hacia atrás.
Si esta medida permite al menos que con los años tengas pagada una habitación que se pueda vender a otro y pagar la entrada de tu piso, al menos no es "tirar el dinero" alquilando toda tu vida, y aunque no acabes de pagar tu piso hasta los 60, si de anciano debes ir a una residencia puedes venderlo para pagarla.