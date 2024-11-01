edición general
3 meneos
15 clics
La nueva alternativa frente a la crisis de vivienda: venden habitaciones desde 35.000 euros por falta de alquileres

La nueva alternativa frente a la crisis de vivienda: venden habitaciones desde 35.000 euros por falta de alquileres

Una empresa online se dedica exclusivamente a la venta de habitaciones en pisos compartidos con desconocidos. El comprador de la habitación se convierte en copropietario indiviso del inmueble, con una cuota asociada de forma registral a la estancia concreta. Ese título otorga el uso exclusivo de la habitación y el uso compartido de las zonas comunes. Todo queda perfectamente detallado en una escritura que especifica metros, anejos y un contrato con estrictas normas de convivencia. Ya cuentan con una lista de espera de más de 32.000 interesados.

| etiquetas: vivienda , habitaciones , propiedad
3 0 0 K 78 Vivienda
18 comentarios
3 0 0 K 78 Vivienda
Comentarios destacados:    
#1 Jacusse *
Ya estaba tardando... en desarrollarse un modelo así. Brutal.

Un piso, cinco dueños. Lo ideal para cuando haya que hacer reformas.
4 K 70
#2 chavi
#1 Es peor que eso. Este modelo consiste en que la agencia que te vende la habitación mantiene la propiedad real del piso. No son los "propietarios" de las habitaciones quienes tienen la propiedad del piso completo.
2 K 42
#6 Jacusse
#2 pues mira, pese a lo que pueda parecer visto así, creo que es mejor modelo.

De esa forma, si hay que hacer reformas, se hacen. Si hay que venderlo, se vende. Te ahorras el problema de tener que poner de acuerdo a 4 o 5 personas, con circunstancias de vida diferentes, que es lo que verdaderamente complica todo para esos casos.
0 K 10
#7 chavi *
#6 De esa forma, si hay que hacer reformas, se hacen
Y las pagas. Aunque no estés de acuerdo.

Si hay que venderlo, se vende
Aunque no quieras. El propietario del inmueble es la empresa inmobiliaria. Y si tú quieres venderlo, dependes de ella.

Te ahorras el problema de tener que poner de acuerdo a 4 o 5 personas,
Claro. Porque tú no tienes poder de decisión. El inmueble es de la empresa inmobiliaria. Tu opinión no cuenta.
1 K 31
#11 Jacusse
#7 Pagas las reformas. O no. Dependerá de lo que firmes.

Y si el dueño la quiere vender, te llevas tu parte. Supongo que definiendo unos parámetros.

Al final, estás comprando el derecho a vivir en un piso...
0 K 10
#12 chavi
#11 Dependerá de lo que firmes
Je. Que lo van a reformar por la cara.....
O las pagan los "inquilinos" o no hay reformas.

Y si el dueño la quiere vender, te llevas tu parte.
¿ Qué parte?
El dueño le vende el inmueble a otra empresa con "los bichos". Listo.

Al final, estás comprando el derecho a vivir en un piso...
Exacto.
No el piso. No tienes ningún derecho sobre él. Probablemente incluso tengas menos protección legal que un inquilino.
0 K 12
#14 Jacusse
#12 Puedes no pagar por la reforma perfectamente... Pones 40,000 por una habitación. Tú y otros 3. 160,000 entre todos. La inmobiliaria se queda con otros 40,000. Piso valorado en 200,000. 20% cada parte.

Se hace una reforma por 50,000. Piso valorado en 250,000. Los 50,000 los paga la inmobiliaria. Pero los porcentajes "de propiedad" se modifican proporcionalmente.

Se vende por 500,000, por ejemplo. Se reparte según el porcentaje de propiedad modificado....
0 K 10
#18 chavi
#14 No, no suele ir así. Suele ir así:

En el modelo de negocio de las empresas que están popularizando esta práctica en España (a menudo bajo conceptos como "co-living" o inversión fraccionada), la estructura legal suele estar diseñada para que la empresa mantenga el control o una parte del activo.

Muchas veces, la empresa no te vende la habitación directamente, sino que crea una sociedad (SL) para cada inmueble. Tú no compras una parte del piso, sino participaciones de la empresa.…   » ver todo el comentario
0 K 12
Milmariposas #4 Milmariposas
#1 Y las reuniones de escalera tienen que ser de lo más animadas! xD
0 K 12
jdmf #13 jdmf
#1 Lo curioso es que si compras esas 5 habitaciones a 35.000 lereles cada una, te sale mucho más barato que comprar el piso.
0 K 11
#16 Jacusse
#13 Sí, pero tienes que tener el dinero para comprarlo entero.
0 K 10
#15 drstrangelove
Impuestos a grandes tenedores y control de precios, no hay otra manera de contener la burbuja inmobiliaria.
1 K 21
XtrMnIO #5 XtrMnIO *
La alternativa es freir a impuestos a los especuladores.

Primera y segunda vivienda: cero impuestos.

Tercera y consecutivas viviendas: te crujo a impuestos.

Y quién tenga 3 o más viviendas, además IBI progresivo exponencial.

Con eso se acaba la especulación en un año.
0 K 12
#9 Feliberto
"Ya cuentan con una lista de espera de más de 32.000 interesados." Y cuantos de esos es realmente para vivir, y cuantos para especular.
0 K 11
#17 Abajo
Corrijo el titular: La nueva alternativa frente a la crisis de especulación clásica de la vivienda: venden invierte en habitaciones desde 35.000 euros por falta de alquileres.

Nota: no eres propietario de la vivienda en escrituras, la vivienda en escrituras está a nombre de la intermediaria.
0 K 11
#8 jaramero
Eso es la vuelta a los pisos zulo con baño compartido para toda la planta que aún se veían en los 80.

Vamos hacia atrás.
0 K 7
#10 abogado_del_diablo
Pues es una mierda de solución, pero puesto que al PSOE no le dan permiso para hacer nada efectivo los que mandan (pues son los que se están forrando con ello), parece mejor que la situación actual: alquilar porque no puedo comprar, y nunca podré porque pago alquiler.

Si esta medida permite al menos que con los años tengas pagada una habitación que se pueda vender a otro y pagar la entrada de tu piso, al menos no es "tirar el dinero" alquilando toda tu vida, y aunque no acabes de pagar tu piso hasta los 60, si de anciano debes ir a una residencia puedes venderlo para pagarla.
0 K 7
#3 Borgiano
El cobete
0 K 7

menéame