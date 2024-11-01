La nueva alternativa frente a la crisis de vivienda: venden habitaciones desde 35.000 euros por falta de alquileres

Una empresa online se dedica exclusivamente a la venta de habitaciones en pisos compartidos con desconocidos. El comprador de la habitación se convierte en copropietario indiviso del inmueble, con una cuota asociada de forma registral a la estancia concreta. Ese título otorga el uso exclusivo de la habitación y el uso compartido de las zonas comunes. Todo queda perfectamente detallado en una escritura que especifica metros, anejos y un contrato con estrictas normas de convivencia. Ya cuentan con una lista de espera de más de 32.000 interesados.