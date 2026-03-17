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Las novelas son cada vez más simples: el promedio de palabras por frase disminuye de 20 a 12 en el último siglo

Las novelas son cada vez más simples: el promedio de palabras por frase disminuye de 20 a 12 en el último siglo

Gráficos publicados por The Economist ilustran esta tendencia con claridad: mientras que en los años 30 la media se situaba por encima de las 20 palabras por frase —con muchas novelas populares promediando entre 20 y 25 palabras—, hoy esa cifra ha caído hasta cerca de las 12 palabras. Esta transición hacia lo sintético se hace evidente al contrastar éxitos de ventas de distintas épocas. La distancia entre la complejidad literaria de hace un siglo y la simplicidad actual es notable...

| etiquetas: literatura , cultura , narrativa , libros , best sellers , editoriales
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11 comentarios
2 1 0 K 40 cultura
skaworld #6 skaworld
La simplificacion de la escritura basada en el conteo promedio de palabras por frase puede deberese a un aumento en el uso correcto de los signos de puntuacion algo a lo que todo iconoclasta que luche por el avance del lenguaje en pro del caos ha de oponerse con furibunda ira
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josde #9 josde
#7 Pánico dará lo que escriban con ella.
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josde #4 josde *
Pues ya se vera cuando empiezan a proliferar las novelas y historias creadas por IA, va a dar miedo.
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eltxoa #7 eltxoa
#4 A la IA le puedes pedir el número de palabras por frase y te lo clava :troll:
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YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... Por ejemplo, en los años 40, novelas como Frenchman's Creek, de Daphne du Maurier, mantenían una media de palabras por frase mucho más alta, rondando las 20. Por su parte, en best-sellers contemporáneos como Romper el círculo (It Ends With Us), de Colleen Hoover, la media apenas supera las 10 o 12 palabras por oración. Esta brevedad se percibe como una búsqueda de textos cada vez más simples y de lectura rápida. Esta evolución del mercado editorial tiene su reflejo en el ámbito

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YSiguesLeyendo #11 YSiguesLeyendo
la complejidad de una frase no se puede medir, en un estudio serio, exclusivamente por el número de palabras. es una gran gilipollez. si yo me pongo a escribir "caca, culo, pedo, pis, más caca, más culo, menos pis, pero mucho menos pedos y mucha más caca" (qué tan compleja te parece la frase... muuuucho por el número de palabras, verdad?) es de idiotas relacionar complejidad con simple conteo de número de palabras en la frase. y el ejemplo que te acabo de poner lo prueba!
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YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo
si aplicamos la lógica de este "estudio" a la poesía, entonces da como resultado que leer poesía es de simples, ya que es la que menos palabras por frase utiliza, no? gilipolleces!
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stygyan #10 stygyan
#2 no son gilipolleces, no. Que hay cada vez más gente incapaz de entender —o incluso de escribir— frases complejas es un hecho.
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#5 kaos_subversivo
Con la musica pasa lo mismo
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DayOfTheTentacle #3 DayOfTheTentacle
¿es el resultado el esperado?
aclarose con su abogado
entre piernas colgado.
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menéame