Las novelas son cada vez más simples: el promedio de palabras por frase disminuye de 20 a 12 en el último siglo

Gráficos publicados por The Economist ilustran esta tendencia con claridad: mientras que en los años 30 la media se situaba por encima de las 20 palabras por frase —con muchas novelas populares promediando entre 20 y 25 palabras—, hoy esa cifra ha caído hasta cerca de las 12 palabras. Esta transición hacia lo sintético se hace evidente al contrastar éxitos de ventas de distintas épocas. La distancia entre la complejidad literaria de hace un siglo y la simplicidad actual es notable...