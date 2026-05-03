Las notas del Rey en la Universidad: 18 sobresalientes y una matrícula en 33 asignaturas

Don Felipe fue un estudiante aplicado y responsable que huía de privilegios, solo faltaba a clase cuando tenía actos o viajes institucionales y quería que le trataran, y le exigieran, como a cualquier otro alumno. Su expediente académico es brillante, pero a él le preocupaba que le pusieran calificaciones más altas de las que él pensaba que se merecía. Los profesores no compartían su criterio y aseguraban que no habían sido nada benevolentes con él.