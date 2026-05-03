Las notas del Rey en la Universidad: 18 sobresalientes y una matrícula en 33 asignaturas

Don Felipe fue un estudiante aplicado y responsable que huía de privilegios, solo faltaba a clase cuando tenía actos o viajes institucionales y quería que le trataran, y le exigieran, como a cualquier otro alumno. Su expediente académico es brillante, pero a él le preocupaba que le pusieran calificaciones más altas de las que él pensaba que se merecía. Los profesores no compartían su criterio y aseguraban que no habían sido nada benevolentes con él.
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Me río yo de ese expediente.
Edito, según san google:
"Educación Secundaria: Realizó el BUP (Bachillerato Unificado Polivalente) en el Colegio Santa María de los Rosales en Madrid.
Estudios en Canadá: Tras acabar el BUP, cursó el último año preuniversitario en Lakefield College, Ontario.
Formación Militar: Entre 1985 y 1988, estudió en las academias militares de Zaragoza, Marín y San Javier.
Estudios Universitarios: Graduado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y con un máster en Relaciones Internacionales por la Universidad de Georgetown."
Partiéndose de la base de que lo tenía todo regalado, ¿¿qué coño queríais que le regalaran, SUSPENSOS??
Y esto, niños, os muestra cómo tu posición económica en la sociedad también cuenta para tu c.i.
Cuando os hagáis mayores y os hagáis defensores del derecho de hacer nacer a vuestras proles en la pobreza, en la precariedad y en los fraudulentos regímenes parasitarios capitalista y monárquico que las causan, lo entenderéis todo perfectamente, tan bien como lo entendieron vuestros padres al traeros a este mundo.
En la época era descojone público las notas de El Preparao. Y nos reíamos porque total, pa lo que servía, tampoco hacía falta más.
Los taraos de El DeWater ahora le quieren mostrar como un Einstein reencarnado cuando es un Rajoy 2.0.