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Las notas del Rey en la Universidad: 18 sobresalientes y una matrícula en 33 asignaturas

Don Felipe fue un estudiante aplicado y responsable que huía de privilegios, solo faltaba a clase cuando tenía actos o viajes institucionales y quería que le trataran, y le exigieran, como a cualquier otro alumno. Su expediente académico es brillante, pero a él le preocupaba que le pusieran calificaciones más altas de las que él pensaba que se merecía. Los profesores no compartían su criterio y aseguraban que no habían sido nada benevolentes con él.

| etiquetas: rey , felipe vi , matrículas , sobresalientes , excelencia , brillantez
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20 comentarios
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Comentarios destacados:        
Pertinax #1 Pertinax *
Os tiro en la jaula cinco kilos de carne para devorar, que mi karma me va a costar. :troll:
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Anfiarao #4 Anfiarao *
#1 no te quejes que lo que tendrían que hacerte en ponerte un baneo por apología del servilismo por traer semejante basura :troll:
6 K 58
Pertinax #5 Pertinax *
#4 No me digas que la foto con todas las compis arrobadas no te ha molao, endivioso. :troll:
2 K 34
Spirito #20 Spirito
#5 Sí, sí... las compis tenían un buen achuchón. :troll:
0 K 9
Veelicus #2 Veelicus
Por algo le llaman el preparado, es evidente que no quiso abusar porque teniendo en cuenta la sangre borbonica que corre por sus venas podria haber sacado 34 matriculas en 33 asignaturas perfectamente
8 K 95
MiguelDeUnamano #6 MiguelDeUnamano
Lo de preparao no era por su nivel, sino porque le dieron todo mascadito.
5 K 81
Milmariposas #11 Milmariposas
#6 Pues como el sobrino Froilán, que le regalaron la ESO y no sé qué más después...

Me río yo de ese expediente.
2 K 40
makinavaja #15 makinavaja
#11 Efectivamente.... a ver quien es el profesor que se atreve a suspender, o a poner una mala nota, a un borbón.... :-D :-D :-D
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#3 candonga1 *
Jajajajaja... pero cuando fue a estudiar a Canadá, un curso y con las orejas gachas pá casa.
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#16 k-loc *
#3 Creo recordar que cursó el COU, que era el último año de instituto. Si lo cursó y finalizó en Canadá, normal que volviera.
Edito, según san google:
"Educación Secundaria: Realizó el BUP (Bachillerato Unificado Polivalente) en el Colegio Santa María de los Rosales en Madrid.
Estudios en Canadá: Tras acabar el BUP, cursó el último año preuniversitario en Lakefield College, Ontario.
Formación Militar: Entre 1985 y 1988, estudió en las academias militares de Zaragoza, Marín y San Javier.
Estudios Universitarios: Graduado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y con un máster en Relaciones Internacionales por la Universidad de Georgetown."
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Fartón_Valenciano #7 Fartón_Valenciano
#0 Tu siempre dando la "nota"
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#12 BoosterFelix
A ver, es que no lo estáis entendiendo bien:

Partiéndose de la base de que lo tenía todo regalado, ¿¿qué coño queríais que le regalaran, SUSPENSOS??

Y esto, niños, os muestra cómo tu posición económica en la sociedad también cuenta para tu c.i.

Cuando os hagáis mayores y os hagáis defensores del derecho de hacer nacer a vuestras proles en la pobreza, en la precariedad y en los fraudulentos regímenes parasitarios capitalista y monárquico que las causan, lo entenderéis todo perfectamente, tan bien como lo entendieron vuestros padres al traeros a este mundo.
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Pertinax #14 Pertinax
#12 Ni remotamente sospechaba que iba a encender la Turraseñal con este envío.
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#17 BoosterFelix
#14 No te preocupes, cuando te hagas mayor también lo entenderás.
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HeilHynkel #19 HeilHynkel
Yo soy de la quinta del amigo (de hecho, creo que me lleva menos de una semana de diferencia)

En la época era descojone público las notas de El Preparao. Y nos reíamos porque total, pa lo que servía, tampoco hacía falta más.


Los taraos de El DeWater ahora le quieren mostrar como un Einstein reencarnado cuando es un Rajoy 2.0.
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#18 Nusku
Buen publirreportaje del NODO
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#10 eugeniodl
¡Qué historia tan bonita e inspiradora!
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#13 Eukherio
Esto lo publican ahora para pedirle perdón por haberle llamado inmigrante, ¿no?
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taSanás #9 taSanás
1 matrícula? ahora tengo curiosidad de saber qué profesor murió en extrañas circunstancias en su universidad en aquella época...
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menéame